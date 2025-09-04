Россиянка плеснула сотруднице банка в лицо зеленкой по указанию мошенников В Петербурге девушка стала жертвой мошенников и облила сотрудницу банка зеленкой

Полиция Выборгского района Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело против 20-летней девушки, которая по указанию мошенников облила сотрудницу банка зеленкой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. Инцидент произошел на проспекте Энгельса.

3 сентября в полицию поступило сообщение от работницы банка <...> о том, что в помещение банка вошла неизвестная, подошла к ее рабочему окну и облила ее раствором зеленки, — отметили в ведомстве.

Сама петербурженка объяснила, что стала жертвой телефонных мошенников — отдала им крупную сумму денег, в том числе сдав в ломбард ювелирные украшения. После этого аферисты снова вышли с ней на связь и предложили облить сотрудницу банка зеленкой, чтобы вернуть средства. Причем женщину преступники назвали соучастницей аферы.

Девушка выполнила это требование, но похищенные деньги ей никто так и не вернул. В отношении петербурженки возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сама обвиняемая написала заявление о мошенничестве, но уголовное дело пока не возбуждено.

Ранее в Магнитогорске правоохранители установили курьера мошенников, который похитил 5 млн рублей у 77-летней пенсионерки. Злоумышленники связались с пожилой женщиной и сообщили, что преступники пытаются оформить на ее имя кредит. Аферисты убедили пенсионерку, что все имеющиеся сбережения необходимо срочно «задекларировать». Россиянка упаковала все свои деньги в черный пакет и передала их курьеру.