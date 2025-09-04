Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 13:59

Названы условия, при которых остановится рост цен на бензин

Замглавы ФАС Королев: рост цен на бензин остановится после насыщения рынка

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

ФАС России предложила меры для увеличения переработки нефти в нескольких российских регионах, а также для наращивания поставок на нефтебазы, сообщил замглавы службы Виталий Королев в кулуарах ВЭФ. По его словам, которые приводит ТАСС, после насыщения рынка рост цен на бензин должен остановиться.

Мы предлагаем меры, направленные на полное удовлетворение спроса, чтобы увеличить переработку, увеличить поставки на соответствующие региональные нефтебазы. Как только мы поставим в полном объеме [топливо] для продаж на бирже и [последующей] доставки, уверен, что цены будут также стабилизироваться, — поделился Королев.

Он также отметил, что антимонопольная служба ожидает окончания ремонта нефтеперерабатывающих предприятий. Замглавы ведомства добавил, что профильные компании проводят большую работу по выводу заводов на полную мощность

Ранее Королев отмечал, что в России обсуждается продление временного запрета на экспорт бензина. По его словам, для страны сейчас приоритетным считается внутренний рынок.

