В ФАС раскрыли, отменят ли в России запрет на экспорт бензина

В ФАС раскрыли, отменят ли в России запрет на экспорт бензина Замглавы ФАС Королев: обсуждается вопрос продления запрета на экспорт бензина

В России обсуждается продление запрета на экспорт бензина, заявил замглавы ФАС Виталий Королев на полях Восточного экономического форума. По его словам, которые приводит ТАСС, для страны сейчас приоритетным считается внутренний рынок.

Рассматриваются все варианты, и этот вариант тоже рассматривается, потому что, очевидно, нам необходимо, в первую очередь, наполнить внутренний рынок, — сказал Королев.

Ранее сообщалось, что российское правительство продлило временный запрет на экспорт автомобильного бензина до 30 сентября для всех участников рынка и до 31 октября для непроизводителей. В кабмине пояснили, что это решение было принято для поддержки стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

До этого президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль выразил мнение, что в России неминуемо ожидается повышение цены на бензин. Ситуацию с санкциями эксперт назвал непростой. По его словам, с продажей нефти пока «все нормально», однако Китай и Индия покупают российскую нефть с дисконтом.