День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 18:40

Экспорт бензина из России останется под запретом

В России до 30 сентября ограничили экспорт бензина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство продлило временный запрет на экспорт автомобильного бензина до 30 сентября для всех участников рынка и до 31 октября для непроизводителей. В Telegram-канале кабинета министров сказано, что это решение было принято для поддержки стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Правительство вводит новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина. Ограничения будут действовать с 1 сентября по 31 октября 2025 года включительно. С 1 по 30 сентября 2025 года запрет будет распространяться на всех экспортеров, в том числе на непосредственных производителей нефтепродуктов. С 1 по 31 октября для производителей бензина ограничения будут сняты, — говорится в сообщении.

Ранее правительство РФ уже вводило временный запрет на экспорт бензина. Он действует по 31 августа 2025 года.

До этого президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль выразил мнение, что в России неминуемо ожидается повышение цены на бензин. Ситуацию с санкциями эксперт назвал непростой. По его словам, с продажей нефти пока «все нормально», однако Китай и Индия покупают российскую нефть с дисконтом.

экспорт
бензин
политика
правительство РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Закон о тишине в Иркутской области: новые правила
Раскрыта судьба упавшей в горную реку девушки
Секрет украли у индусов: грушевый чатни с вялеными томатами и тимьяном
Напавший на полицейских мужчина был судим за преступления против власти
Кремлев выразил надежду, что трилогия Бивола и Бетербиева состоится
«Не детский сад»: Киркорову угрожают петицией после неудачного ремонта
ВСУ усилили Покровское колумбийскими наемниками
Вернулся за здоровым: мать спасла сына от рака, а отец выкрал его
YouTube-канал российского мультфильма стал самым популярным на Украине
Захарова сделала неприятное для Лондона заявление по Украине
В Венгрии раскрыли подробности судебного иска Будапешта против ЕС из-за РФ
Россиян предупредили об опасности употребления острой азиатской лапши
В РФ призвали присвоить Пугачевой статус иноагента после ее слов Вакарчуку
Россиянке грозит до 20 лет за секс с маленьким братом
«Ведьма поздравляет черта»: в ГД высказались о словах Пугачевой Вакарчуку
В Посольстве РФ рассказали о презумпции виновности для россиян во Франции
Россиянам пообещали теплое начало сентября
Эксперт заявил, что Индия «показывает зубы» в ответ на действия Трампа
Слава честно рассказала о подлом предательстве со стороны возлюбленного
«Заслужила статус иноагента». В РФ разнесли Пугачеву за слова Вакарчуку
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.