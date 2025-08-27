Экспорт бензина из России останется под запретом В России до 30 сентября ограничили экспорт бензина

Российское правительство продлило временный запрет на экспорт автомобильного бензина до 30 сентября для всех участников рынка и до 31 октября для непроизводителей. В Telegram-канале кабинета министров сказано, что это решение было принято для поддержки стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Правительство вводит новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина. Ограничения будут действовать с 1 сентября по 31 октября 2025 года включительно. С 1 по 30 сентября 2025 года запрет будет распространяться на всех экспортеров, в том числе на непосредственных производителей нефтепродуктов. С 1 по 31 октября для производителей бензина ограничения будут сняты, — говорится в сообщении.

Ранее правительство РФ уже вводило временный запрет на экспорт бензина. Он действует по 31 августа 2025 года.

До этого президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль выразил мнение, что в России неминуемо ожидается повышение цены на бензин. Ситуацию с санкциями эксперт назвал непростой. По его словам, с продажей нефти пока «все нормально», однако Китай и Индия покупают российскую нефть с дисконтом.