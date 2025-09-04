Депутаты Европарламента взбунтовались против Урсулы фон дер Ляйен

Вторая по численности группа депутатов Европарламента, «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», выступила с предложением выразить вотум недоверия председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен из-за ситуации в Газе и торгового соглашения с США, гласит документ, опубликованный Politico. По словам парламентариев, подобные действия противоречат интересам ЕС.

Предложение о вотуме недоверия комиссии со стороны Европейского парламента, — говорится в материале.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал инициативы главы Еврокомиссии, направленные на противостояние с Россией. Фон дер Ляйен планирует дважды в год проводить аудит оборонного бюджета государств Евросоюза, чтобы выявлять пробелы в безопасности и разрабатывать меры по их устранению.

Кроме того, Глава Еврокомиссии подверглась резкой критике со стороны министра обороны Германии Бориса Писториуса, отметил Филиппо. Он охарактеризовал это как «пощечину», отметив, что критика последовала из-за высказываний фон дер Ляйен по Украине.