Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 12:48

Боец рассказал о чудесном спасении после подрыва на мине

Боец ВС России Ильгиз заявил, что подорвался на мине и выжил благодаря Богу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Участник специальной военной операции по имени Ильгиз чудом спасся после подрыва на мине, сообщает RT. Во время движения автомобиль УАЗ, за рулем которого находился боец, подорвался на взрывном устройстве. Чтобы выбраться из поврежденной машины, необходимо было убрать заклинившую спинку сиденья. Солдат признался, что после нескольких безуспешных попыток уже готов был прекратить борьбу.

За левую ногу схватился. <...> Правой ноги нет. Я так схватил — значит, так надо. <...> Я вспомнил о своей семье и попросил Господа. «Боженька, — говорю, — не оставь мою семью сиротами», — рассказал военный.

В этот критический момент спинка сиденья неожиданно сломалась, что позволило военнослужащему выбраться из автомобиля. Несмотря на то, что впоследствии он пережил четыре клинические смерти, ему удалось выжить. Сам боец связывает свое спасение с божественным вмешательством.

Ранее ветеран специальной военной операции Константин Прохоров в беседе с NEWS.ru поделился историей о том, как лишился ноги во время боевых действий и столкнулся с тяжелой депрессией. По его словам, первоначально после ампутации он испытывал полную потерю желания жить. Ключевую роль в преодолении кризиса сыграли его сослуживцы, которые оказали необходимую поддержку.

СВО
ВС РФ
травмы
бог
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С восточным акцентом: маринованная капуста с имбирем и куркумой
Ветеран «Спартака» назвал футболиста, который нужен сборной России
Россиянам объяснили, надо ли удалять аккаунты в Instagram или Facebook
Экс-футболист назвал победителя в предстоящем матче Франции и Украины
В США не исключили подрыв «Силы Сибири— 2» вслед за «Северными потоками»
В Госдуме оценили шансы на отставку Вяльбе
Жители сочинского ЖК забили тревогу из-за «виртуального» пожара в квартире
Известный блогер лишился последнего бизнеса в России
Хотел утащить в лес: под Петербургом женщина спасла девочку от педофила
Защита Фургала не смогла найти его арестованные машины Toyota и Lexus
Зарезавшего девушку в кемеровском кафе импотента посадили в СИЗО
Раскрыто число мощных DDoS-атак на ресурсы ВЭФ за последние два дня
В Госдуме оценили вероятность снижения ключевой ставки до 14% к концу года
В России планируют увеличить мощность газопровода «Сила Сибири»
В МИД оценили заявление Каллас о встрече лидеров в Пекине
Готовим венгерский яблочный пирог — рецепт, который полюбит вся семья
Еще одна страна снизила потолок цен на российскую нефть
Путин запустил сразу восемь объектов инфраструктуры Дальнего Востока
В ФСБ рассказали о приговоре 15 участникам ростовской ОПГ
Преподаватель оценил призывы не становиться отличником
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.