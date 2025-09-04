Боец рассказал о чудесном спасении после подрыва на мине Боец ВС России Ильгиз заявил, что подорвался на мине и выжил благодаря Богу

Участник специальной военной операции по имени Ильгиз чудом спасся после подрыва на мине, сообщает RT. Во время движения автомобиль УАЗ, за рулем которого находился боец, подорвался на взрывном устройстве. Чтобы выбраться из поврежденной машины, необходимо было убрать заклинившую спинку сиденья. Солдат признался, что после нескольких безуспешных попыток уже готов был прекратить борьбу.

За левую ногу схватился. <...> Правой ноги нет. Я так схватил — значит, так надо. <...> Я вспомнил о своей семье и попросил Господа. «Боженька, — говорю, — не оставь мою семью сиротами», — рассказал военный.

В этот критический момент спинка сиденья неожиданно сломалась, что позволило военнослужащему выбраться из автомобиля. Несмотря на то, что впоследствии он пережил четыре клинические смерти, ему удалось выжить. Сам боец связывает свое спасение с божественным вмешательством.

Ранее ветеран специальной военной операции Константин Прохоров в беседе с NEWS.ru поделился историей о том, как лишился ноги во время боевых действий и столкнулся с тяжелой депрессией. По его словам, первоначально после ампутации он испытывал полную потерю желания жить. Ключевую роль в преодолении кризиса сыграли его сослуживцы, которые оказали необходимую поддержку.