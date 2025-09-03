Ужин султана: готовим нажористый патлыджан-кебаб для всей семьи

Патлыджан-кебаб — традиционное турецкое блюдо, сочетающее нежные баклажаны и сочные мясные котлетки с ароматным томатным соусом. Это кушанье отличается насыщенным вкусом и подходит как для семейного ужина, так и для приема гостей. Доступные ингредиенты и понятная технология приготовления делают блюдо популярным выбором.

Для приготовления потребуется: 4 баклажана, 500 г говяжьего фарша, 1 луковица, 3 помидора, 4 зубчика чеснока, специи. Баклажаны нарезают продольно, подсаливают и обжаривают. Фарш смешивают с тертым луком, кумином, перцем и солью, формуют котлетки и обжаривают. Для соуса пассеруют лук с чесноком, добавляют тертые помидоры и специи, тушат 10 минут. Ключевой секрет — предварительное подсаливание баклажанов, которое удаляет горечь и улучшает текстуру. Подают слоями: баклажаны, котлетки, соус.

