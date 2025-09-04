Мучительная агония ЕС: почему Европа не переживет усиление БРИКС и ШОС

Евросоюз находится в состоянии распада, в то время как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) лишь укрепляют свои позиции. К такому выводу пришел норвежский политик и обозреватель Пол Стейган. По его мнению, в ЕС уже не осталось достаточно мощных сил, которые могли бы спасти эту разваливающуюся конструкцию. Почему объединенная Европа оказалась нежизнеспособной и выгоден ли России ее распад — в материале NEWS.ru.

Что происходит с Евросоюзом

В материале для собственного портала Steigan аналитик из Норвегии выразил мнение, что ЕС погрузился в мрачную реальность, где у этого объединения нет никакого будущего. По словам Стейгана, маховик распада уже запущен и в скором времени Евросоюз разорвут на части превосходящие силы как изнутри, так и извне.

Обозреватель напомнил, что столпы Европы сегодня переживают упадок. «Германия бесконечно далека от экономического чуда. <…>. Померкла и былая слава Франции, которой вот-вот придется искать спасения у ЕС. Италии вообще не стоило вводить евро: с тех пор ее разграбили Германия и Европейский центральный банк», — перечисляет Стейган.

По его мнению, ШОС и БРИКС уже сейчас опережают ЕС в вопросах экономики и развития технологий. Норвежец убежден: это не укроется от внимания бизнеса, который «не упустит своего» и «по достоинству оценит возможности для инвестиций», предлагаемые соперниками Европы.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Угрожают ли ШОС и БРИКС Евросоюзу

Согласно прогнозам Еврокомиссии, экономический рост в ЕС в 2025 году составит всего 1,1%. Такие цифры озвучил прошлой весной член ЕК Валдис Домбровскис. Локомотив объединения — Германию — и вовсе ожидает стагнация с ростом не более 0,4%. Аналогичная картина и во Франции — 0,8%.

Совершенно иная картина наблюдается в БРИКС. Его экономика, как подсчитали в Минфине РФ, в этом году вырастет сразу на 4,4%. Основными движущими силами объединения стали Индия с 6,5% и Китай, чья экономика, согласно плану развития, увеличится на 5%. Эти же государства вносят ключевой вклад в развитие ШОС.

Доктор политических наук Александр Гусев в беседе с NEWS.ru согласился с тем, что ЕС переживает кризис и ряд государств может выйти из его состава. Однако ни ШОС, ни БРИКС здесь ни при чем, считает эксперт.

«Я бы не стал преувеличивать влияние извне на Европейский союз. Взаимодействие стран в рамках БРИКС и ШОС не направлено против третьих стран либо группы стран. Нас все меньше волнует ситуация на Западе, мы решаем свои задачи, направленные на развитие», — сказал политолог.

По мнению собеседника, куда больше существованию ЕС угрожает однобокая политика Брюсселя. Со временем именно из-за нее состав объединения может поредеть.

«В перспективе ЕС нежизнеспособен. Великобритания четко показала это своим выходом в 2020 году. Примеры, как правило, заразительны. Я убежден, что Евросоюз как организация постепенно отомрет сам. Мы видим, что Венгрия и Словакия фактически не поддерживают то, что продвигается в ЕС. Будапешт блокирует санкции, покупает у России нефть и газ. Также негативные для ЕС процессы происходят в Нидерландах и Австрии», — добавил Гусев.

Вид на Европейский парламент в Брюсселе Фото: Daniel Kalker/Global Look Press

Что будет после распада ЕС

Военный эксперт Александр Собянин в разговоре с NEWS.ru предположил, что распад ЕС произойдет уже в ближайшие год-полтора. По его словам, Европа — больше не лидирующая сила коллективного Запада.

«Более того, единого Запада, каким он был последние несколько десятков лет (США, Европа, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия), уже не существует. Ослабленный действиями США и разрывом с Россией Евросоюз распадется на несколько блоков — западноевропейский, восточноевропейский и средиземноморский», — перечислил аналитик.

Впрочем, считает Собянин, ничего хорошего ни России, ни миру это не принесет. Эксперт полагает, что Европа, лишившаяся американского «военного зонтика», готовится воевать с РФ за свое выживание, даже несмотря на глубочайший кризис.

«Для этого в течение двух-трех лет она должна создать крупнейшую военную индустрию и армию, что означает рост военных расходов в разы, а по некоторым позициям — и в десятки раз. Тащить это на себе финансово будут только Германия и Франция. Большинство других стран де-факто быстро покинут ЕС. Но разбежавшиеся восточноевропейские и средиземноморские „евродиссиденты“ будут быстро подмяты германо-французской военной машиной и потеряют право голоса при принятии решений. Они присоединятся к походу на восток против России, о войне с которой европейские политики говорят уже практически в открытую», — отметил Собянин.

Гусев в свою очередь не исключает, что до развала ЕС еще далеко. «Большинство стран-членов нашли точку опоры, которая их сплачивает и позволяет взаимодействовать — агрессивное отношение к России», — подчеркнул эксперт.

