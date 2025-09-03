Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 13:45

Политолог назвал главных кандидатов на выход из Евросоюза

Политолог Гусев: Венгрия, Словакия и Нидерланды могут покинуть Евросоюз

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Усиление БРИКС и ШОС не ускорит процесс распада Евросоюза, однако объединение могут покинуть Венгрия, Словакия и Нидерланды, заявил NEWS.ru доктор политических наук Александр Гусев. По его словам, причиной может стать однобокая европейская политика.

На мой взгляд, со временем состав ЕС поредеет. И это случится не из-за России или деятельности ШОС и БРИКС, а потому что европейские страны ведут однобокую политику, которая часто им же и вредит. Поэтому в перспективе ЕС, конечно, нежизнеспособная организация и постепенно отомрет сама. Мы же видим, что Венгрия и Словакия фактически не поддерживают то, что продвигается в ЕС. Будапешт блокирует санкции и покупает у России нефть и газ. Также негативные процессы происходят в Нидерландах и Австрии, — отметил Гусев.

Кроме того, добавил политолог, ухудшаются позиции действующих властей Франции и Германии. По его словам, местных жителей все больше не устраивает проводимая политика, а оппозиция набирает силы.

Хочу напомнить, что взаимодействие стран в рамках БРИКС и ШОС не направлено против третьих государств или группы стран. Нас все меньше волнует ситуация на Западе. Мы решаем свои задачи, направленные на развитие РФ, — заключил эксперт.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо своим визитом на саммит ШОС в Китае вызвал резкую реакцию в Евросоюзе. Он напомнил, что словацкий политик до этого пережил нападение «проевропейского боевика». По словам Филиппо, подобные шаги доводят до истерики как руководство ЕС, так и оппозицию в самой Словакии.

Евросоюз
Россия
БРИКС
ШОС
политологи
Яна Стойкова
Я. Стойкова
