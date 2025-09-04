Автомобили перестали пускать на Крымский мост

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно прекратили, сообщает оперативный канал информационного центра Крымского моста. Причины перекрытия не раскрываются.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — подчеркнули авторы публикации.

Российский союз туриндустрии посоветовал туристам выбрать альтернативные маршруты движения из-за пробок на Крымском мосту. Также в организации предложили россиянам выбирать для поездок менее загруженные ночные и утренние часы. При этом РСТ призвал путешественников заранее обеспечить себя необходимыми запасами продовольствия, воды, лекарств и топлива.

До этого в Крыму задержали местного жителя по обвинению в публичном оправдании теракта на Крымском мосту. По данным следствия, мужчина администрировал Telegram-канал, где размещал соответствующие материалы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.