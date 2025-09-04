Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 01:07

Автомобили перестали пускать на Крымский мост

Крымский мост в Керчи Крымский мост в Керчи Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно прекратили, сообщает оперативный канал информационного центра Крымского моста. Причины перекрытия не раскрываются.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — подчеркнули авторы публикации.

Российский союз туриндустрии посоветовал туристам выбрать альтернативные маршруты движения из-за пробок на Крымском мосту. Также в организации предложили россиянам выбирать для поездок менее загруженные ночные и утренние часы. При этом РСТ призвал путешественников заранее обеспечить себя необходимыми запасами продовольствия, воды, лекарств и топлива.

До этого в Крыму задержали местного жителя по обвинению в публичном оправдании теракта на Крымском мосту. По данным следствия, мужчина администрировал Telegram-канал, где размещал соответствующие материалы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

