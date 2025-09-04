Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 00:45

Приметы на Агафона, 4 сентября: бойтесь лешего и зайцев

Приметы на Агафона 4 сентября: бойтесь лешего и зайцев Приметы на Агафона 4 сентября: бойтесь лешего и зайцев Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

4 сентября по народному календарю посвящено святому Агафоннику, но в крестьянской традиции день получил более яркое и понятное название — Агафон Огуменник. С этого вечера начиналась мистическая пора, когда по поверьям лешие и другая нечистая сила выходили из лесу и могли навредить хозяйству. Чтобы уберечься, люди внимательно наблюдали за природой, формируя точные приметы на будущее.

Погодные приметы Агафона Огуменника

  • Если утром стоит теплая и ясная погода, такая погода продержится еще долго.

  • Гром предвещает теплую и солнечную осень.

  • Туман стелется по земле утром — к затяжным дождям.

  • Сильный ветер с юга сулит богатый урожай овса на будущий год.

  • Увидеть радугу на небе — к затяжному и мокрому ненастью.

Приметы по поведению зверей и птиц на 4 сентября

  • Если мыши строят гнезда высоко в стогах сена, жди снежную и морозную зиму.

  • Зайцы активно меняют серую шубку на белую — холода наступят быстро и будут суровыми.

  • Дикие гуси летят высоко в небе — половодье весной будет большим, низко — вода поднимется незначительно.

  • Вороны садятся головами в одну сторону — будет сильный и порывистый ветер.

  • Не видно в лесу белок — осень будет удивительно теплой и сухой.

Что категорически нельзя делать в четвертый день осени

По народным верованиям, главная опасность дня исходила от лешего, поэтому существовал строгий запрет на работу в лесу и даже простые прогулки там. Нельзя было оставлять без защиты овин и гумно, чтобы нечистая сила не испортила урожай. Ссориться и сквернословить запрещалось, считалось, что негативная энергия привлечет беду. Не рекомендовалось давать в долг деньги или продукты, иначе достаток мог уйти из дома.

Что нужно сделать обязательно на Агафона Огуменника

Чтобы защитить свое хозяйство от проказ лешего, хозяин должен был ночью обойти овин, надев тулуп наизнанку. Это делалось для того, чтобы запутать нечисть. Обязательно оставляли угощение для дворового — духа-хранителя дома. Мужчины занимались укреплением овинов и заготовкой дров, а женщины начинали вечерние посиделки с рукоделием. Считалось хорошей приметой помочь соседу, это сулило мир и благополучие в семье на весь год.

Ранее мы поделились гороскопом на первую неделю осени для всех знаков зодиака.

народныеприметы
приметы
сентябрь
погода
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что происходило в пропавшую минуту дела Эпштейна
Стало известно, на что россияне резко начали тратить больше денег
Саркози назвал главную историческую ошибку Франции
Мучительная агония ЕС: почему Европа не переживет усиление БРИКС и ШОС
Россиянина убили на фестивале в США: что произошло, расследование
Самолеты перестали летать над одним российским регионом
Больше 10 тысяч человек пожаловались на сбой в работе популярной соцсети
Автомобили перестали пускать на Крымский мост
«Она на пляже, муж в больнице»: что происходит с Петросяном, где Брухунова
«Он это серьезно?»: во Франции осудили Макрона из-за слов в адрес России
Приметы на Агафона, 4 сентября: бойтесь лешего и зайцев
Раскрыто число беспилотников, сбитых незадолго до полуночи над Россией
Зеленский признал, что «коалиция желающих» выглядит теоретической
Вдова, дочь в 67 лет, пасынок — преемник: как живет семья Ворошилова
«Расслабляться нельзя»: Путин о спецоперации на Украине
Чистая классика: салат из огурцов на зиму — с морковушкой и луком
Нелегальные мигранты устроили массовую резню на судне ради выживания
Крушение фуникулера унесло жизни по меньшей мере 15 человек
Украинский флот уже не оправится: российское чудо-оружие кошмарит ВСУ
Трамп признался, что посмотрел одно мероприятие с участием Путина
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.