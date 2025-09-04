Приметы на Агафона, 4 сентября: бойтесь лешего и зайцев

4 сентября по народному календарю посвящено святому Агафоннику, но в крестьянской традиции день получил более яркое и понятное название — Агафон Огуменник. С этого вечера начиналась мистическая пора, когда по поверьям лешие и другая нечистая сила выходили из лесу и могли навредить хозяйству. Чтобы уберечься, люди внимательно наблюдали за природой, формируя точные приметы на будущее.

Погодные приметы Агафона Огуменника

Если утром стоит теплая и ясная погода, такая погода продержится еще долго.

Гром предвещает теплую и солнечную осень.

Туман стелется по земле утром — к затяжным дождям.

Сильный ветер с юга сулит богатый урожай овса на будущий год.

Увидеть радугу на небе — к затяжному и мокрому ненастью.

Приметы по поведению зверей и птиц на 4 сентября

Если мыши строят гнезда высоко в стогах сена, жди снежную и морозную зиму.

Зайцы активно меняют серую шубку на белую — холода наступят быстро и будут суровыми.

Дикие гуси летят высоко в небе — половодье весной будет большим, низко — вода поднимется незначительно.

Вороны садятся головами в одну сторону — будет сильный и порывистый ветер.

Не видно в лесу белок — осень будет удивительно теплой и сухой.

Что категорически нельзя делать в четвертый день осени

По народным верованиям, главная опасность дня исходила от лешего, поэтому существовал строгий запрет на работу в лесу и даже простые прогулки там. Нельзя было оставлять без защиты овин и гумно, чтобы нечистая сила не испортила урожай. Ссориться и сквернословить запрещалось, считалось, что негативная энергия привлечет беду. Не рекомендовалось давать в долг деньги или продукты, иначе достаток мог уйти из дома.

Что нужно сделать обязательно на Агафона Огуменника

Чтобы защитить свое хозяйство от проказ лешего, хозяин должен был ночью обойти овин, надев тулуп наизнанку. Это делалось для того, чтобы запутать нечисть. Обязательно оставляли угощение для дворового — духа-хранителя дома. Мужчины занимались укреплением овинов и заготовкой дров, а женщины начинали вечерние посиделки с рукоделием. Считалось хорошей приметой помочь соседу, это сулило мир и благополучие в семье на весь год.

