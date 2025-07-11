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11 июля 2025 в 10:42

Россиянам рассказали, как избежать встречи с опасным зверем

Эксперт по выживанию Халилов заявил, что шум может обезопасить от диких зверей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Главным способом избежать встречи с дикими животными в лесу является создание шума, рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов. По его словам, нужно дать понять зверю о своем присутствии.

Когда вы заходите в лес, вас должно быть слышно. Это первая и главная рекомендация. Человек для зверя является большей опасностью, чем зверь для человека. И когда человек громко разговаривает, поет песни, шумит, звери его слышат и уходят, — объяснил эксперт.

Халилов также посоветовал использовать фальшфейеры и сигнал охотника. Он подчеркнул, что самое опасное — тихо идти по лесу против ветра, рискуя неожиданно столкнуться с животным.

Ранее в Ноябрьске эвакуировали участников детской туристической смены «Ноябрьская кругосветка» из-за появления медведя. Животное повадилось ходить к лагерю юных путешественников.

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выживание
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