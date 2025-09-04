Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 01:15

Больше 10 тысяч человек пожаловались на сбой в работе популярной соцсети

Downdetector выявил массовый сбой в работе соцсети X

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пользователи по всему миру массово жалуются на сбой в работе соцсети X, передает портал Downdetector. По его данным, у сервиса не загружается лента на сайте и в приложении.

Согласно статистике, на неисправность подано уже более 10 тысяч жалоб. В настоящий момент этот показатель приближается к 11 тысячам.

Накануне в социальной сети американского миллиардера Илона Маска также был зарегистрирован сбой. Неполадки заметили пользователи нескольких стран. Больше всего проблем наблюдалось в США. Примерно 69% пожаловались на плохую работу мобильного приложения, а на сайт — еще 25%. Что касается подключения к серверу, такие неполадки наблюдаются у 6% пользователей.

Тем временем масштабный сбой произошел в работе сотового оператора МТС, следует из данных на сайте Downdetector. Количество жалоб перевалило за сотню. Пользователи говорили о проблемах как со связью, так и с интернетом. При этом больше всего жалоб поступило из Саратовской области (47%). Также о проблемах информировали в Амурской, Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях.

