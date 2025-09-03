В российском регионе школьники обокрали игровой аппарат В Симферополе школьники сломали игровой аппарат и забрали игрушки

Школьники взломали игровой аппарат в одном из торговых центров Симферополя и забрали деньги и игрушки, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на МВД. Отмечается, что о преступлении стало известно благодаря видео в соцсетях.

По данному факту заявлений в полицию не поступало, — уточнили в ведомстве.

Правоохранители организовали проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам полицейские дадут оценку действиям подростков.

Ранее житель Волгограда избил продавщицу цветочного магазина, а затем украл букет цветов и плюшевого медведя. Неизвестный скрылся, но его удалось задержать по горячим следам.

До этого жительница Красноярска 1993 года рождения ограбила магазины на 700 тысяч рублей. Уже судимая женщина продавала похищенный товар случайным прохожим. Россиянка воровала продукты, бытовую химию и алкоголь.