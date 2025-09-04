Россиянина убили на фестивале в США: что произошло, расследование

Россиянина убили на фестивале в США: что произошло, расследование

На ежегодном фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок (Невада, США) был убит 37-летний гражданин России Вадим Круглов, уроженец Омска. Что об этом известно, что говорят власти, ведется ли расследование?

Обстоятельства трагедии

Круглов, по данным организаторов фестиваля, приехал на мероприятие 24 августа, чтобы представить свою арт-инсталляцию, он также активно участвовал в жизни сообщества. В конце августа, после сильной песчаной бури, он перестал выходить на связь.

Друзья сообщили о его пропаже и начали поиски. Его тело было обнаружено вечером 30 августа (около 21:00 по местному времени) в луже крови на территории фестиваля, близ пересечения улиц, обозначенных как 8:30 и I Street.

Расследование и реакция

Расследование ведет шериф округа Першинг, его рассматривают как убийство. Опознание погибшего было проведено на основании отпечатков пальцев. Родственники Круглова уже официально извещены о произошедшем.

«Пострадавший был опознан как Вадим Круглов из России. Его семья уведомлена», — говорится в заявлении.

Организаторы Burning Man выразили глубокие соболезнования семье и друзьям погибшего, пообещав оказать полное содействие следствию. В частности, они намерены внести пожертвование в программу Secret Witness, которая поддерживает анонимные сообщения от свидетелей за вознаграждение.

Друзья и участники фестиваля подчеркивают, что Вадим был активным инициатором арт-инсталляций и помогал строить лагеря. В соцсетях его называли «истинным героем Burning Man».

Не менее важным фактором, затрудняющим расследование, стало то, что во время фестиваля территория превращается в масштабный временный город с отсутствием видеонаблюдения. Это усложняет сбор улик и установление обстоятельств.

По словам друга погибшего, Вадим был «зверски убит» в тот момент, когда большинство посетителей и работников фестиваля наблюдали за поджогом символа фестиваля — большого деревянного чучела.

Один из знакомых Круглова Влад Ростов рассказал РИА Новости, что сейчас они срочно ищут финансовую помощь для транспортировки тела в Россию.

Что за фестиваль Burning Man

Burning Man является масштабным арт-сообществом, основанным на принципах самовыражения, дарения, самодостаточности и ответственности. Мероприятие проводится ежегодно в пустыне Блэк-Рок (Невада) и завершается традиционным сжиганием большой деревянной скульптуры — символа фестиваля.

В 2025 году мероприятие собрало около 70 000 участников из более чем 100 стран.

Читайте также:

«Хуже „голой“ вечеринки»: как накажут Егора Крида за разврат на концерте

У вдовы бойца СВО сгорели дети, сотрудницу кафе зарезали: главные ЧП дня

Жена педофила называла жертву шлюхой: банда изнасиловала 12-летнюю девочку