Россиянам рассказали, кому стоит отказаться от хрена Диетолог Чунтонова: хрен может быть опасен при гипертонии или воспалении ЖКТ

Людям с гипертонией, сердечно-сосудистыми проблемами или воспалении желудочно-кишечного тракта стоит отказаться от хрена, заявила диетолог Ольга Чунтонова. По ее словам, переданными LIFE.ru, в этих случаях его употребление лучше обсудить с врачом.

Хрен — это сильное и ценное средство, но пользоваться им нужно разумно. Важно помнить: даже натуральные продукты при неправильном применении могут навредить. Пусть хрен станет вашей поддержкой, а не причиной проблем, — заявила она.

Она отметила, что при употреблении в больших количествах хрен может раздражать слизистую желудка и кишечника, вызывая боль и изжогу. У людей с гастритом или язвой это может привести к обострению. Также важно помнить, что в настойках концентрация активных веществ выше, чем в обычных блюдах.

