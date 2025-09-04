Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 09:59

Россиянам рассказали, кому стоит отказаться от хрена

Диетолог Чунтонова: хрен может быть опасен при гипертонии или воспалении ЖКТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Людям с гипертонией, сердечно-сосудистыми проблемами или воспалении желудочно-кишечного тракта стоит отказаться от хрена, заявила диетолог Ольга Чунтонова. По ее словам, переданными LIFE.ru, в этих случаях его употребление лучше обсудить с врачом.

Хрен — это сильное и ценное средство, но пользоваться им нужно разумно. Важно помнить: даже натуральные продукты при неправильном применении могут навредить. Пусть хрен станет вашей поддержкой, а не причиной проблем, — заявила она.

Она отметила, что при употреблении в больших количествах хрен может раздражать слизистую желудка и кишечника, вызывая боль и изжогу. У людей с гастритом или язвой это может привести к обострению. Также важно помнить, что в настойках концентрация активных веществ выше, чем в обычных блюдах.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что употребление ананасов позволяет снизить тягу к сладким продуктам и регулировать аппетит. Дело в том, что в этих плодах содержится бромелайн.

Россия
диетологи
овощи
здоровье
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Берлине обсуждают страшный сценарий использования ракет
В российском регионе задержали агента СБУ
Путин побывал во владивостокском цифровом лесу
Зимой эта баночка всегда под рукой. Начинаю утро с витаминного заряда
«Один раз спасли»: необычный вопрос немца о Германии удивил Захарову
В Госдуме рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса
Россиянам рассказали, кому стоит отказаться от хрена
Путин первым посетил музей памяти легендарных морпехов во Владивостоке
Мэр Казани рассказал гимназистам, кто становится чиновниками
Захарова назвала главное препятствие на пути восстановления Украины
«Отписка»: Захарова раскритиковала ответ ООН по расследованию в Буче
Спецборт Путина доставил тяжело больного ребенка в Москву
В Лиссабоне выросло число пострадавших при сходе фуникулера с рельсов
Один товар из Эквадора снова штурмует российский рынок
«На плаху»: Сальдо раскрыл, на что пойдет Зеленский ради своей безопасности
Захарова озвучила неожиданный факт о роли США на Украине
В МИД России рассказали, чем чреваты для мира попытки сдержать РФ в Арктике
Появились кадры начала рабочей программы Путина во Владивостоке
Движение на КАД остановилось из-за аварии с фурами и легковушками
Стало известно о «кровавых» деньгах Киева для наемников
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.