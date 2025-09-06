Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025

Не суп, а настоящий шедевр — эти 5 специй спасут блюдо за секунды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Правильно подобранные специи способны кардинально преобразить вкус даже самого простого супа, придав ему глубину и характерный аромат. Всего несколько щепоток определенных приправ могут превратить обычное блюдо в кулинарный шедевр с богатым и сложным вкусом. Эти пять универсальных специй работают с большинством супов — от легких овощных до насыщенных мясных бульонов.

Копченая паприка придает легкую дымную ноту и красивый цвет. Куркума добавляет теплый восточный аромат и золотистый оттенок. Сушеный чеснок дает насыщенный пикантный вкус. Душистый перец в горошке придает сложный аромат с нотками гвоздики и мускатного ореха. Свежий или сушеный укроп освежает и завершает композицию. Специи добавляют в конце приготовления, кроме перца горошком — его закладывают в начале варки бульона для максимального раскрытия вкуса.

Эти специи можно использовать как вместе, так и по отдельности, экспериментируя с пропорциями.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

еда
рецепты
супы
советы
специи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
