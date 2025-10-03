Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 12:07

Специи для здорового сердца: эти приправы укрепляют сердечную мышцу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Определенные специи обладают доказанным положительным воздействием на сердечно-сосудистую систему. Регулярное употребление этих приправ в пищу помогает укрепить сердечную мышцу и улучшить состояние сосудов. Включение их в ежедневный рацион является простым и эффективным способом поддержания здоровья сердца.

Куркума содержит куркумин, который снижает воспаление в сосудах и улучшает кровообращение. Имбирь способствует разжижению крови и снижению уровня холестерина. Корица помогает нормализовать артериальное давление и уровень сахара в крови. Чеснок содержит аллицин, который укрепляет стенки сосудов и снижает давление. Кардамон богат антиоксидантами, защищающими сердце от повреждений. Шафран помогает снизить уровень стресса, который негативно влияет на сердечную мышцу. Секрет эффективности заключается в регулярном, но умеренном употреблении этих специй. Достаточно добавлять их в блюда в процессе приготовления или использовать в качестве приправы к готовой пище.

Ранее ученые обнаружили, что обычный продукт с полки любого супермаркета может стать мощным союзником в профилактике онкологических заболеваний. Речь идет о знакомой всем брокколи, которая содержит уникальные противораковые компоненты.

