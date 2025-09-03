Забудьте о простуде! Согревающий суп, который прокачает иммунитет

Тыквенный крем-суп с имбирем и сливками — это согревающее и ароматное блюдо, идеальное для осенних дней. Нежная текстура супа сочетается с пикантными нотками имбиря и мягкой сливочностью, создавая гармоничный вкус. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают этот суп популярным выбором для семейных обедов.

Для приготовления потребуется: 500 г тыквы, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 20 г свежего имбиря, 200 мл сливок, 500 мл овощного бульона, соль, перец, мускатный орех. Лук, чеснок и имбирь пассеровать, добавить тыкву, залить бульоном, варить до мягкости. Пюрировать блендером, влить сливки, прогреть. Ключевой секрет — добавление сливок в самом конце приготовления, что позволяет сохранить их нежный вкус и избежать сворачивания. Подавать с гренками или тыквенными семечками.

