Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 15:34

Забудьте о простуде! Согревающий суп, который прокачает иммунитет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыквенный крем-суп с имбирем и сливками — это согревающее и ароматное блюдо, идеальное для осенних дней. Нежная текстура супа сочетается с пикантными нотками имбиря и мягкой сливочностью, создавая гармоничный вкус. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают этот суп популярным выбором для семейных обедов.

Для приготовления потребуется: 500 г тыквы, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 20 г свежего имбиря, 200 мл сливок, 500 мл овощного бульона, соль, перец, мускатный орех. Лук, чеснок и имбирь пассеровать, добавить тыкву, залить бульоном, варить до мягкости. Пюрировать блендером, влить сливки, прогреть. Ключевой секрет — добавление сливок в самом конце приготовления, что позволяет сохранить их нежный вкус и избежать сворачивания. Подавать с гренками или тыквенными семечками.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

еда
рецепты
супы
тыквы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист рассказал, чем опасно снижение ключевой ставки ЦБ
Прямо как в Китае: соленые огурцы на зиму с копченым чаем
Путин раскрыл, кем он считает Зеленского на Украине
Для любимого зятя: соленые огурцы с тархуном — необычно и очень вкусно
Блогер посоветовала живописный регион для короткой поездки осенью из Москвы
Путин пригласил Зеленского в Москву
Путин анонсировал запуск «газовой реки» в Китай
Путин ответил на вопрос о безопасности Украины
Путин раскрыл истинное отношение России к вступлению Украины в ЕС
«На вкус и цвет товарищей нет»: Долина о «голой» вечеринке Крида
Путин объяснил, что происходит с ведущими экономиками ЕС
Названы простые способы быстро повысить артериальное давление
Долина выступила против полного перехода на ИИ
Названы вероятные цели новой торпеды Китая, которую сравнили с «Посейдоном»
ВСУ под землей, ВС РФ в центре Купянска: новости СВО на вечер 3 сентября
В российском городе женщина угнала незапертый автомобиль
Труп на сельской дискотеке: юный рецидивист зарезал сверстника из ревности
Забрали горы: мужчина бесследно пропал на хребте в Кубани, как его спасают
«Стараюсь меньше отвлекаться: Путин высказался об отношении к слухам
Долина призналась, что «прячется» от желающих попасть на юбилейный концерт
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.