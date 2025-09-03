Щи на зиму в банке: заготовка сэкономит время — обед за 15 минут

Щи на зиму в банке: заготовка сэкономит время — обед за 15 минут! Запасайтесь вкусными и ароматными щами прямо сейчас! Все овощи уже нарезаны, приправлены и проварены до идеального состояния. Зимой достаточно открыть банку, добавить бульон или воду — и на столе ароматные щи, как будто только что с плиты!

Ингредиенты (на 2,5 л готового продукта)

Капуста белокочанная — 1 кг

Лук репчатый — 300 г

Морковь — 300 г

Помидоры свежие — 300 г

Болгарский перец — 300 г

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Масло растительное — 50 мл

Вода — 100 мл

Уксус 9% — 50 мл

Зелень петрушки/укропа — 1 пучок

Приготовление

Капусту тонко шинкуем, морковь трём на крупной тёрке. Лук и перец режем кубиками, помидоры измельчаем (можно очистить от кожицы). В большую кастрюлю выкладываем все овощи, добавляем воду, масло, соль, сахар и мелко нарезанную зелень. Тушим на среднем огне 20 минут, регулярно помешивая. Вливаем уксус, хорошо перемешиваем и сразу раскладываем по стерильным банкам. Закатываем крышками, переворачиваем вверх дном и укутываем одеялом до полного остывания.

