Щи на зиму в банке: заготовка сэкономит время — обед за 15 минут! Запасайтесь вкусными и ароматными щами прямо сейчас! Все овощи уже нарезаны, приправлены и проварены до идеального состояния. Зимой достаточно открыть банку, добавить бульон или воду — и на столе ароматные щи, как будто только что с плиты!
Ингредиенты (на 2,5 л готового продукта)
- Капуста белокочанная — 1 кг
- Лук репчатый — 300 г
- Морковь — 300 г
- Помидоры свежие — 300 г
- Болгарский перец — 300 г
- Соль — 2 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Масло растительное — 50 мл
- Вода — 100 мл
- Уксус 9% — 50 мл
- Зелень петрушки/укропа — 1 пучок
Приготовление
- Капусту тонко шинкуем, морковь трём на крупной тёрке. Лук и перец режем кубиками, помидоры измельчаем (можно очистить от кожицы). В большую кастрюлю выкладываем все овощи, добавляем воду, масло, соль, сахар и мелко нарезанную зелень.
- Тушим на среднем огне 20 минут, регулярно помешивая. Вливаем уксус, хорошо перемешиваем и сразу раскладываем по стерильным банкам. Закатываем крышками, переворачиваем вверх дном и укутываем одеялом до полного остывания.
