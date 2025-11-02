Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 10:46

Эту капусту ест вся семья — аромат, перед которым невозможно устоять

Эту капусту ест вся семья — аромат, перед которым невозможно устоять Эту капусту ест вся семья — аромат, перед которым невозможно устоять Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежная и хрустящая квашеная капуста с яблоками — одно из тех блюд, которое объединяет поколения. Это не просто закуска, а витаминная кладовая, особенно ценная зимой. Сладкие яблоки придают ей легкий фруктовый аромат и мягкий вкус, делая капусту особенно аппетитной.

Для приготовления берут 2 килограмма белокочанной капусты, 2 крупные моркови, 2 сладких яблока, 1,5 столовые ложки соли и 1 чайную ложку сахара. Капусту тонко шинкуют, морковь натирают на крупной терке, а яблоки нарезают дольками, не снимая кожуры, — именно она придает легкий янтарный оттенок рассолу.

В большой миске капусту соединяют с морковью и солью, слегка перетирают руками, пока не появится сок. Добавляют яблоки и аккуратно перемешивают, стараясь не повредить дольки. Массу плотно утрамбовывают в стеклянную банку или эмалированную кастрюлю, придавливают гнетом и оставляют при комнатной температуре на 2–3 дня.

Каждый день капусту прокалывают деревянной шпажкой, чтобы вышел воздух и не появилась горечь. Когда она приобретает приятный кисловатый аромат и яркий вкус, банку переносят в холодильник или погреб.

Готовая квашеная капуста с яблоками получается ароматной, освежающей и слегка сладковатой. Она прекрасно подходит к картофелю, мясу или как самостоятельная витаминная закуска.

Ранее мы поделились рецептом пирога с луком и яйцом.

Елизавета Семерина
Е. Семерина
