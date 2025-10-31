Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 11:41

Готовлю пирог с луком и яйцом — просто, быстро и без лишних хлопот

Готовлю пирог с луком и яйцом — просто, быстро и без лишних хлопот Готовлю пирог с луком и яйцом — просто, быстро и без лишних хлопот Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашний пирог с луком и яйцом — тот самый рецепт, который пахнет детством и уютом. В нем все просто, но вкус получается удивительно насыщенным и нежным. Для теста берут 400 граммов муки, 200 миллилитров кефира, 2 яйца, 70 граммов сливочного масла, половину чайной ложки соды и немного соли. Масло растапливают, смешивают с кефиром и яйцами, добавляют соль, соду и муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Его убирают под полотенце на 20 минут.

Пока тесто отдыхает, готовят начинку. Для нее понадобится 5 вареных яиц, 3 пучка зеленого лука, немного соли и черного перца, а также ложка сливочного масла. Лук мелко нарезают, слегка обжаривают на сливочном масле до мягкости и смешивают с измельченными яйцами, приправляют по вкусу. Получается ароматная и нежная начинка с легкой сладостью от лука.

Тесто делят на две части, одну раскатывают и выкладывают в форму, распределяют начинку из лука и яиц, накрывают второй половиной теста и тщательно защипывают края. Поверхность смазывают взбитым желтком. Выпекают при 180 градусах около 30–35 минут до золотистой корочки.

Готовый пирог с луком и яйцом получается воздушным, мягким и тающим во рту. Он вкусен и теплым, и холодным — идеален для перекуса, пикника или домашнего чаепития.

Ранее мы рассказали, как приготовить мясную начинку для пирогов.

Елизавета Семерина
Е. Семерина
