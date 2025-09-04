Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 07:38

Известный блогер-иноагент досрочно прекратил защиту своего бренда в России

Юрий Дудь раньше срока приостановил действие товарного знака «вДудь» в России

Блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) досрочно приостановил действие своего товарного знака «вДудь» в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента. Там отмечается, что срок действия исключительного права на товарный знак истекал в июне 2027 года, однако правообладатель принял решение о досрочном и полном прекращении его правовой охраны.

Согласно документам, Дудь захотел отказаться от товарного знака еще в июне 2022 года, спустя пару месяцев после того, как Минюст признал его иностранным агентом. По состоянию на 2025 год блогер является правообладателем как минимум четырех других товарных знаков, которые зарегистрированы в РФ.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что имущество Дудя в России следует конфисковать в пользу государства. Однако, по его словам, журналист мог продать недвижимость при отъезде из страны, сейчас данная информация проверяется.

До этого Бородин выразил мнение, что Дудь является проектом экс-главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и получает от него деньги на съемки интервью. Глава ФПБК уточнил, что блогер, позиционирующий себя патриотом России, на самом деле таковым не является.

