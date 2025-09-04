Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 07:10

Масштабный сбой парализовал работу петербургского метро

Турникеты перестали принимать оплату проезда в метро Петербурга

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Массовый сбой произошел в работе метрополитена Санкт-Петербурга, сообщает 78.ru. По информации издания, утром 4 сентября турникеты на всех станциях городской подземки перестали принимать оплату, из-за чего у входов скопились огромные очереди.

По словам очевидцев, оплату проезда пришлось принимать сотрудникам метрополитена через терминалы. Кроме того, пройти в метро можно, купив жетон на кассе. Что стало причиной сбоя и когда специалисты устранят неисправность — пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в 2025 году в эксплуатацию будут введены две новые станции метрополитена. Как уточнил губернатор Северной столицы Александр Беглов, речь идет о станциях «Путиловская» и «Юго-Западная». По его словам, строительство подземки — непростая работа, которая требует и квалифицированных работников, и мощного оборудования.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в сентябре текущего года стартует процесс изъятия земельных участков для строительства вестибюля станции метро «Кудрово». По его словам, в настоящий момент проектная документация проходит экспертизу.

метро
Cанкт-Петербург
сбои
оплата
