Раскрыты сроки изъятия участков под строительство метро в Ленобласти

Процесс изъятия земельных участков для строительства вестибюля станции метро Кудрово в Ленинградской области начнется в сентябре, заявил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, в настоящий момент проектная документация проходит экспертизу.
Представители РЖД сообщили о прохождении проектной документации строительства ветки на Левашово и Сертолово госэкспертизы, — заявил губернатор.
Ранее в пресс-службе метрополитена Петербурга заявили, что необходимость проверки электронных устройств пассажиров связана с повышенными мерами безопасности. Там отметили, что требование включать гаджеты при входе является вынужденной мерой, прописанной в нормативных актах Минтранса для предотвращения возможных террористических угроз.
До этого московский мэр Сергей Собянин заявил, что каждый год в столице будут вводить в эксплуатацию от четырех до шести станций метрополитена. В ближайшие годы планируется расширение системы метро еще на несколько новых веток.