Раскрыты сроки изъятия участков под строительство метро в Ленобласти Дрозденко: изъятие земель под строительство метро Кудрово начнется в сентябре

Процесс изъятия земельных участков для строительства вестибюля станции метро Кудрово в Ленинградской области начнется в сентябре, заявил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, в настоящий момент проектная документация проходит экспертизу.

Представители РЖД сообщили о прохождении проектной документации строительства ветки на Левашово и Сертолово госэкспертизы, — заявил губернатор.

