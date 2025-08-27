День знаний — 2025
27 августа 2025 в 17:52

Раскрыты сроки изъятия участков под строительство метро в Ленобласти

Дрозденко: изъятие земель под строительство метро Кудрово начнется в сентябре

Александр Дрозденко Александр Дрозденко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Процесс изъятия земельных участков для строительства вестибюля станции метро Кудрово в Ленинградской области начнется в сентябре, заявил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, в настоящий момент проектная документация проходит экспертизу.

Представители РЖД сообщили о прохождении проектной документации строительства ветки на Левашово и Сертолово госэкспертизы, — заявил губернатор.

Ранее в пресс-службе метрополитена Петербурга заявили, что необходимость проверки электронных устройств пассажиров связана с повышенными мерами безопасности. Там отметили, что требование включать гаджеты при входе является вынужденной мерой, прописанной в нормативных актах Минтранса для предотвращения возможных террористических угроз.

До этого московский мэр Сергей Собянин заявил, что каждый год в столице будут вводить в эксплуатацию от четырех до шести станций метрополитена. В ближайшие годы планируется расширение системы метро еще на несколько новых веток.

Санкт-Петербург
метро
строительство
Ленинградская область
Александр Дрозденко
