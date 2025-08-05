В метро Петербурга объяснили требование о проверке гаджетов Метро Петербурга назвало требование включать гаджеты на входе вынужденной мерой

Необходимость проверки электронных устройств пассажиров связана с повышенными мерами безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе метрополитена Петербурга. Там отметили, что требование включать гаджеты при входе является вынужденной мерой, прописанной в нормативных актах Минтранса для предотвращения возможных террористических угроз.

Данный совместный комплекс мер, выполняемый законодателем, метрополитеном и надзором, является вынужденным ответом современным реалиям и возможным угрозам, направлен исключительно на защиту наших пассажиров и пресечение возможных негативных последствий, — разъяснили в метрополитене.

При этом в ведомстве признали существующие технические ограничения. Речь идет об отсутствии возможности предоставить зарядные устройства для проверяемых гаджетов и потенциальный риск повреждения электроники из-за нестабилизированного напряжения в зонах досмотра.

В пресс-службе отметили, что осознают создаваемые неудобства для пассажиров, и попросили отнестись к этому с пониманием. Процедура проверки стала частью антитеррористического контроля, который проводится совместно с правоохранительными органами для обеспечения безопасности пассажиров.

Ранее метрополитен Петербурга начал бесплатно раздавать на самых загруженных станциях питьевую воду. В метрополитене подчеркнули, что отслеживают ситуацию и скорректируют список станций при необходимости.