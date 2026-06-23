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23 июня 2026 в 10:07

В Петербурге рассказали о мерах безопасности на «Алых парусах»

«Алые паруса» в Петербурге пройдут с усиленными мерами безопасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге на время проведения праздника выпускников школ «Алые паруса» будут усилены меры безопасности, рассказали РИА Новости в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Мероприятие состоится 27 июня.

В период проведения «Алых парусов» будут действовать усиленные меры безопасности, — поделился собеседник агентства.

«Алые паруса» — это праздник выпускников ленинградских школ. Он появился в конце 1960-х годов благодаря популярности одноименного фильма, снятого по повести Александра Грина. Первый праздник прошел 27 июня 1968 года, когда ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину с алыми парусами, ставшую символом этого события. Традиция была прервана в 1979 году, но возродилась 24 июня 2005 года, ознаменовав начало нового этапа в истории праздника.

Ранее правительство города установило, что фестиваль «Алые паруса» в этому году состоится в закрытом формате. Доступ на мероприятие будет возможен только по персональным приглашениям. Билеты для широкой публики продаваться не будут.

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