Петербуржцев без автомобилей обрадовали новостью об общественном транспорте Беглов: строительство двух станций метро закончится в Петербурге в 2025 году

Две новые станции метрополитена будут введены в эксплуатацию в Санкт-Петербурге в текущем году, подтвердил губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78». Речь идет о станциях «Путиловская» и «Юго-Западная».

Беглов подчеркнул особенности строительства метро в Северной столице. По его словам, это непростая работа, которая требует и квалифицированных работников, и мощного оборудования.

Оно не поверхностное, оно глубинное: 50, 60, 70, 40 м. <...> Много сложных и непростых вопросов. Но тем не менее, как видите, мы все-таки уже вышли из этого кризиса и постепенно набираем мощности, — отметил Беглов.

Губернатор добавил, что городу необходимо набрать более высокие темпы строительства, для чего потребуется закупка нового оборудования, включая наклонные щиты.

Ранее в городской администрации сообщили, что в Санкт-Петербурге после 13-дневного дорожного ремонта открыли Невский проспект. Старт движению дал Беглов. Он назвал магистраль визитной карточкой и историческим местом города. Именно поэтому проспект должен быть в «идеальном состоянии».