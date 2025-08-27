В Петербурге запустили движение по Невскому проспекту Невский проспект в Петербурге открыли после масштабного ремонта

В Санкт-Петербурге после 13-дневного дорожного ремонта открыли Невский проспект, сообщили в городской администрации. Старт движению дал губернатор Александр Беглов.

Невский проспект — наша визитная карточка, наша история. Главная магистраль нашего города. По нему ежедневно проезжают десятки тысяч автомобилей и общественный транспорт. Туристы начинают знакомство с Петербургом именно отсюда. Проспект должен быть в идеальном состоянии, — подчеркнул губернатор.

Дорожники привели в порядок проезжую часть протяженностью 2,7 км. На участке провели фрезерование старого асфальтового покрытия и ремонт колодцев. В зонах остановок, разгона и торможения уложили свыше 26 тыс. кв. метров армированной сетки с последующей укладкой двух слоев асфальта. Всего было отремонтировано более 70 тыс. кв. метров дорожного полотна. В администрации отметили, что в 2026 году начнется ремонт участка Старо-Невского проспекта от площади Восстания до Александра Невского.

