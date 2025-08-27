День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 16:24

В Петербурге запустили движение по Невскому проспекту

Невский проспект в Петербурге открыли после масштабного ремонта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге после 13-дневного дорожного ремонта открыли Невский проспект, сообщили в городской администрации. Старт движению дал губернатор Александр Беглов.

Невский проспект — наша визитная карточка, наша история. Главная магистраль нашего города. По нему ежедневно проезжают десятки тысяч автомобилей и общественный транспорт. Туристы начинают знакомство с Петербургом именно отсюда. Проспект должен быть в идеальном состоянии, — подчеркнул губернатор.

Дорожники привели в порядок проезжую часть протяженностью 2,7 км. На участке провели фрезерование старого асфальтового покрытия и ремонт колодцев. В зонах остановок, разгона и торможения уложили свыше 26 тыс. кв. метров армированной сетки с последующей укладкой двух слоев асфальта. Всего было отремонтировано более 70 тыс. кв. метров дорожного полотна. В администрации отметили, что в 2026 году начнется ремонт участка Старо-Невского проспекта от площади Восстания до Александра Невского.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 70% москвичей каждый день пользуются общественным транспортом. По его словам, за последние 15 лет эта цифра выросла на 10%.

Санкт-Петербург
дороги
ремонт
Александр Беглов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обещавший не выступать против России военный ликвидирован на Украине
В Венгрии назвали дату возобновления поставок нефти из России по «Дружбе»
Инвестиции в ИИ: Freedom Holding Тимура Турлова создает будущее
Кардиолог объяснила, какой холестерин считается «плохим»
Раскрыты сроки изъятия участков под строительство метро под Петербургом
Шаляпин рассказал о своем самочувствии после свадьбы
В Грузии арестовали счета семи организаций, финансирующих беспорядки
Конфликт с Тарасовой, отъезд в США, тайный брак: как живет фигурист Кулик
Минюст расширил список нежелательных организаций в России
Российские алмазы снова появятся в США
«Кто это?»: Шнуров передал Бородину жесткий ответ бойцов СВО
Певец Михаил Муромов раскрыл, как выживает на пенсию в 12 300 рублей
«Дима знал сразу»: новые детали о разводе Дибровых. При чем тут свингеры
Рудковская вспомнила, как помогла Чумакову с операцией
«Напряженные сутки»: раскрыты серьезные последствия непогоды на Камчатке
«Это верх манипуляций»: в Польше вспыхнул скандал из-за Украины
Ливни и летняя жара до +25? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать
Готовим варенье из слив: простой рецепт ароматного десерта для зимы
Легендарный создатель комиксов умер в США
Вассерман рассказал, как правильно использовать мат
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.