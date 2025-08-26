Раскрыто, сколько москвичей ежедневно ездят на общественном транспорте

Около 70% москвичей каждый день пользуются общественным транспортом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, которые приводит KP.RU, за последние 15 лет эта цифра выросла на 10%.

В 2010 году у нас было порядка 60% населения, которое ежедневно ездило на общественном транспорте. Сегодня мы добились, что эта цифра уже 70%, — пояснил Собянин.

Градоначальник уточнил, что сейчас в столице больше 400 машин приходятся на тысячу населения. При этом главной стратегической задачей властей является цель, чтобы в пиковые нагрузки на дорогах было не больше 3,5 млн машин в сутки. Кроме того, необходимо пересадить хотя бы еще 5% людей с личных автомобилей на общественный транспорт, чтобы облегчить пробки в Москве, заключил Собянин.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев заявил, что парк общественного транспорта в России сильно изношен. По его словам, в стране планируют за пять лет заменить 60 тысяч единиц подвижного состава.