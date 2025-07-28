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28 июля 2025 в 15:17

В Госдуме анонсировали масштабное обновление общественного транспорта

Федяев: парк общественного транспорта в России имеет очень высокий износ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парк общественного транспорта в России сильно изношен, заявил на пресс-конференции в ММПЦ «Россия сегодня» зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. По его словам, в стране планируют за пять лет заменить 60 тысяч единиц подвижного состава, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы вынуждены констатировать, что парк общественного транспорта у нас на сегодня имеет очень высокий износ. И, наверное, будет правильным сказать, что наш проект «Безопасные и качественные дороги», который мы реализовывали с 19-го года по 24-й, он был очень успешным, он был направлен на приведение дорог в нормативное состояние. У нас на 20% снизилась смертность. Мы привели в соответствии с целями программы «Безопасные и качественные дороги» в норматив и региональные дорожные сети, и федеральные, — сказал Федяев.

По словам депутата, главной задачей нацпроекта «Инфраструктура для жизни» также стало обновление общественного транспорта. За прошлый год в регионы России поступило почти 7500 единиц транспорта.

Такого никогда не было. И вы говорите о достаточно амбициозной цифре. За пять лет, до 30-го года, 60 тысяч. Это почти по восемь-девять тысяч, вот на уровне 24-го года. Это нужно делать. Запрос от граждан на это есть, — признал парламентарий.

Основной проблемой Федяев назвал финансирование. Депутат напомнил, что «бюджет находится под большим давлением», в том числе под санкциями и внешними ограничениями.

И мы находим во взаимодействии с правительством все возможные пути и средства, чтобы продолжить парк подвижного состава обновлять. Это и лизинг, это и субсидии государственные. Конечно, у регионов на это в полной мере средств не хватит. Это должна быть поддержка из федерального бюджета, и мы это понимаем. Мы каждую минуту находимся в поиске средств для этого, — заключил Федяев.

Кроме того, депутат заявил, что за ростом цен на такси в стране должна следить Федеральная антимонопольная служба. По его словам, власти не должны вмешиваться в эту историю, так как можно просчитаться и оставить отрасль без возможности развития и существования.

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