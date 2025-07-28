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28 июля 2025 в 14:49

Названы последствия введения допвыходного для родителей с детьми до 18 лет

Депутат Бессараб: компании не захотят трудоустраивать родителей детей до 18 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ежемесячный дополнительный выходной день для родителей детей до 18 лет приведет к нежеланию работодателей принимать в штат таких сотрудников, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, проблема станет особенно явной, если оплата выходного будет осуществляться за счет владельцев бизнеса, а не субсидироваться из бюджета.

Количество получателей [допвыходного] будет достаточно весомым — однозначно больше 18 млн россиян, потому что у нас примерно такое количество детей сегодня учится в школах. Если это делать за счет федерального бюджета, то нагрузка будет неимоверная. Если же это переложить это на плечи работодателя, то это приведет к мягкой дискриминации данной категории граждан. Работодатели не будут брать их на работу, — сказал Бессараб.

Она уточнила, что даже если оплата дополнительного выходного будет осуществляться за счет государства, то в период отсутствия сотрудника руководству компании придется переложить его обязанности на другого человека. По словам депутата, работодателю придется платить и за дополнительный отпуск, и за выполнение сверхработы.

Либо одинарная дополнительная оплата, но так или иначе я думаю, что работодатель будет крайне неохотно заключать трудовые договоры с родителями двух и более детей. Думаю, что ни к чему хорошему это не приведет, — объяснила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко предложил ежемесячно давать выходной для одного из родителей с детьми до 18 лет. С соответствующим документом парламентарий обратился в Министерство труда и соцзащиты РФ.

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