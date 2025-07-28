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28 июля 2025 в 15:03

Депутат ответила на идею ввести дополнительный выходной для семей с детьми

Депутат Бессараб: поддерживать семьи с детьми нужно через коллективные договоры

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поддержка семей с детьми должна осуществляться через корпоративное поведение и коллективно-договорную кампанию, а не за счет государства или экономики, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, коллективные договоры уже сейчас предусматривают дополнительные льготы для родителей, включая оплачиваемые выходные и помощь в организации детского отдыха.

Уже сегодня есть определенные наработки социального характера, в том числе по социальному корпоративному поведению, когда в коллективных договорах дополнительно выделяются гарантии для семей с детьми, оказывается поддержка многодетным. Например, в приобретении путевок на детский отдых и оздоровление, предусмотрены дополнительные часы и выходные для работающих, имеющих детей. Мне кажется, здесь нужно развивать поддержку именно через корпоративное поведение и коллективно-договорную кампанию, но не за счет государства или экономики, — высказалась Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко предложил ежемесячно давать выходной для одного из родителей с детьми до 18 лет. С соответствующим документом парламентарий обратился в Министерство труда и соцзащиты России. По его словам, введение дополнительного выходного дня повысит эффективность воспитания.

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