Женщина пыталась пронести черепах в аэропорт в необычном месте Американку задержали в аэропорту после попытки пронести черепах в бюстгальтере

В международном аэропорту Майами женщину задержали за попытку пронести через контрольно-пропускной пункт двух живых черепах, спрятанных в бюстгальтере, сообщило Управление транспортной безопасности США (TSA) в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Одна из рептилий не выжила.

Друзья, пожалуйста, — и мы не можем не подчеркнуть это еще раз, — перестаньте прятать животных в странных местах на своем теле, а затем пытаться пронести их через досмотр в аэропорту, — прокомментировали в ведомстве.

Вторая черепаха была передана в Департамент рыболовства и охраны дикой природы Флориды для последующего наблюдения и оценки состояния.

Сама женщина не смогла объяснить, для чего она это сделала.

Ранее буйного пассажира сняли с рейса в Тюмени. При досмотре у мужчины обнаружили наркотики, спрятанные в необычных местах — в Библии и тюбике от зубной пасты. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

До этого в Псковской области на пропускном пункте Убылинка таможенники обнаружили попытку провоза наркотиков. 43-летняя пассажирка из Латвии пыталась провести через границу детские игрушки, внутри которых были спрятаны запрещенные вещества. Экспертиза показала, что в пакетах находился синтетический наркотик метадон весом почти 600 граммов.