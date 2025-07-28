Поножовщина от романтика и изнасилование в колонии: дикие ЧП за день

Поножовщина от романтика и изнасилование в колонии: дикие ЧП за день

Под Воронежем мужчина с цветами убил ножом напавшего на него агрессора, под Новосибирском зэк угрожал изнасиловать сотрудника колонии, в Башкирии дети загорелись во время игры с порохом — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Мужчина насмерть ранил босоногого соперника ножом

В Россоши Воронежской области у кафе «Антошка» на улице Пролетарской между двумя мужчинами возник конфликт, сообщили в СУ СК России по региону. Ссора закончилась летальным исходом одного из них после удара ножом.

«По подозрению в совершении данного преступления следователем СК во взаимодействии с сотрудниками полиции задержан ранее судимый 28-летний житель р. п. Кантемировка», — сказано в публикации ведомства.

Telegram-канал SHOT рассказал, что босоногий мужчина накинулся с кулаками на соперника, который держал в руках букет цветов. В результате потасовки, как утверждается в публикации, молодой человек нанес нападавшему ножевое ранение в ногу, после чего скрылся. Раненый истек кровью на глазах у прохожих, приехавшие на место врачи констатировали его смерть.

Сотрудники СК провели осмотр места инцидента, назначили проведение экспертиз и опросили очевидцев, чтобы выяснить все детали произошедшего. Подозреваемый уже дал показания. Следствие просит заключить его под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заключенный хотел изнасиловать сотрудника ФСИН

Купинский районный суд Новосибирской области рассмотрит дело заключенного по статье о дезорганизации деятельности учреждения, которое обеспечивает изоляцию от общества, передает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Мужчине вменяют новую статью после угрозы изнасилованием сотруднику колонии.

По версии следствия, в феврале 2025 года, находясь в одном помещении с сотрудником исправительного учреждения, подозреваемый мог озвучить угрозу в его сторону. Младший инспектор, как утверждает следствие, воспринял обещание заключенного как реальную опасность. В пресс-службе отметили, что судебное заседание по данному делу назначено на 1 августа 2025 года.

Дети получили ожоги во время игры с порохом

В Бриштамаке на территории Башкирии трое детей пострадали, когда играли с порохом. На несовершеннолетних загорелась одежда. В результате все трое получили ожоги.

Пострадавшие, живущие в деревне, попали в Республиканский ожоговый центр, врачи оценили их состояние как средней степени тяжести. Ожоги затронули лица и глаза детей. Других подробностей о ЧП не приводится.

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