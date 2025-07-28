Дети играли с порохом и загорелись в российском регионе

Дети играли с порохом и загорелись в российском регионе В Башкирии трое детей играли с порохом и получили ожоги лица и глаз

В Бриштамаке на территории Башкирии трое детей пострадали, когда играли с порохом, пишет Telegram-канал Mash Batash. По данным источника, на несовершеннолетних загорелась одежда. В результате все трое получили ожоги.

Пострадавшие, живущие в деревне, попали в Республиканский ожоговый центр, врачи которого оценили их состояние как «средней степени тяжести». Ожоги затронули лица и глаза детей. Других подробностей о ЧП не приводится.

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