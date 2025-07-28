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28 июля 2025 в 11:51

Дети играли с порохом и загорелись в российском регионе

В Башкирии трое детей играли с порохом и получили ожоги лица и глаз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бриштамаке на территории Башкирии трое детей пострадали, когда играли с порохом, пишет Telegram-канал Mash Batash. По данным источника, на несовершеннолетних загорелась одежда. В результате все трое получили ожоги.

Пострадавшие, живущие в деревне, попали в Республиканский ожоговый центр, врачи которого оценили их состояние как «средней степени тяжести». Ожоги затронули лица и глаза детей. Других подробностей о ЧП не приводится.

Ранее рыбак задел удочкой линию электропередач в Брянской области. В результате он получил тяжелые ожоги 50% тела. Мужчина отправился на рыбалку к водоему, а вернулся уже с обожженными руками и ногами.

В Подмосковье 17-летний подросток получил 30% ожогов тела из-за борщевика, когда косил траву на дачном участке. Врачи диагностировали химические ожоги II степени.

В Чехове двое местных жителей в возрасте 18 и 35 лет вместе с 16-летней девушкой получили ожоги в ходе поездки на рейсовом автобусе. По данным городской прокуратуры, все пострадавшие попали в травмпункт.

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