Россиянин едва не сгорел заживо на рыбалке

Рыбак задел удочкой линию электропередач в Брянской области и получил тяжелые ожоги, сообщает РЕН ТВ. Мужчина отправился на рыбалку к водоему и вернулся с обожженными руками и ногами.

Пострадавшего госпитализировали с ожогами 50% тела и травматическим шоком. Проводится проверка. Сам он рассказал знакомым после случившегося, что услышал хлопок, а дальше ничего не помнит. Ситуация прояснилась, когда правоохранители поехали на место ЧП и нашли обугленную удочку.

Ранее в Абакане электросамокат загорелся во время зарядки в квартире. 49-летний хозяин устройства получил ожоги 90% тела. Он был экстренно госпитализирован. Мужчина поставил электросамокат на зарядку в своем доме. В какой-то момент аккумулятор начал давать сбои и воспламенился. Пострадавший находится в реанимации под наблюдением врачей.

До этого москвич спрятался в кустах борщевика от дождя и через несколько часов попал в больницу с тяжелыми химическими ожогами. 60-летний мужчина переждал непогоду в зарослях у дома, а к вечеру заметил, что у него появились огромные волдыри на шее и руках.