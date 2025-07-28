Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 15:18

Россиянин истек кровью на глазах у прохожих после нападения на «романтика»

В Воронежской области мужчина насмерть ранил россиянина ножом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Россоши Воронежской области у кафе «Антошка» на улице Пролетарской между двумя мужчинами возник конфликт, сообщили в СУ СК России по региону. Ссора закончилась летальным исходом одного из них после удара ножом.

По подозрению в совершении данного преступления следователем СК во взаимодействии с сотрудниками полиции задержан ранее судимый 28-летний житель р. п. Кантемировка, — сказано в публикации ведомства.

Telegram-канал SHOT рассказал, что босоногий мужчина накинулся с кулаками на соперника, который держал в руках букет цветов. В результате потасовки молодой человек нанес нападавшему ножевое ранение в ногу, после чего скрылся. Раненый истек кровью на глазах у прохожих, приехавшие на место врачи констатировали его смерть.

Сотрудники СК провели осмотр места инцидента, назначили проведение экспертиз и опросили очевидцев, чтобы выяснить все детали произошедшего. Подозреваемый уже дал показания. Следствие просит заключить его под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть).

Ранее стало известно, что в Свердловской области будут судить рецидивиста за убийство матери-одиночки. Житель города Ревда Андрей Мартюшев познакомился с 37-летней Екатериной Титовой в интернете, пригласил ее на свидание и в ходе встречи совершил жестокое преступление. Женщина скончалась в результате множественных ножевых ранений.

драки
убийства
ножи
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп сделал неожиданное заявление о переговорах по Украине
В России с 1 октября поднимут зарплаты почти на 10%: кого коснется
В Совфеде призвали жестко ответить на хакерский взлом «Аэрофлота»
В Японии назвали популярный продукт, убивающий раковые клетки
Кондуктор-агрессор напал на женщину и избил
Игра Half-Life 2 получила важное обновление через 21 год после релиза
Делегация России посетит Вьетнам в рамках расширения сотрудничества
Раскрыто преимущество для ВС России после взятия Бельгийки
Как сделать домашний сыр? Доступные рецепты, список ингредиентов
«Убогие, варите борщ»: муж Кудрявцевой грубо ответил на критику в соцсетях
Неадекват напал на израильского туриста и лишил половины уха
Украине напомнили о торговле телами бойцов в начале 2000-х
На российском фондовом рынке произошел обвал на фоне слов Трампа об Украине
Пенсионерка отдала 3,5 млн мошенникам и умерла от горя: дочь раскрыла схему
«Пол-Москвы»: Федяев о проблеме утилизации батарей для электротранспорта
Трамп после нового ультиматума признался, что с любовью относится к России
Глава OpenAI предрек волну мошенничества с использованием ИИ
Кабачки в банках за 10 минут — быстро, вкусно, хрустяще
Военкор Коц заявил, что Украина торгует останками своих героев
Котенок высмеял новый ультиматум и дедлайн Трампа
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.