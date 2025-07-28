Россиянин истек кровью на глазах у прохожих после нападения на «романтика»

Россиянин истек кровью на глазах у прохожих после нападения на «романтика» В Воронежской области мужчина насмерть ранил россиянина ножом

В Россоши Воронежской области у кафе «Антошка» на улице Пролетарской между двумя мужчинами возник конфликт, сообщили в СУ СК России по региону. Ссора закончилась летальным исходом одного из них после удара ножом.

По подозрению в совершении данного преступления следователем СК во взаимодействии с сотрудниками полиции задержан ранее судимый 28-летний житель р. п. Кантемировка, — сказано в публикации ведомства.

Telegram-канал SHOT рассказал, что босоногий мужчина накинулся с кулаками на соперника, который держал в руках букет цветов. В результате потасовки молодой человек нанес нападавшему ножевое ранение в ногу, после чего скрылся. Раненый истек кровью на глазах у прохожих, приехавшие на место врачи констатировали его смерть.

Сотрудники СК провели осмотр места инцидента, назначили проведение экспертиз и опросили очевидцев, чтобы выяснить все детали произошедшего. Подозреваемый уже дал показания. Следствие просит заключить его под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть).

Ранее стало известно, что в Свердловской области будут судить рецидивиста за убийство матери-одиночки. Житель города Ревда Андрей Мартюшев познакомился с 37-летней Екатериной Титовой в интернете, пригласил ее на свидание и в ходе встречи совершил жестокое преступление. Женщина скончалась в результате множественных ножевых ранений.