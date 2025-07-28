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28 июля 2025 в 16:56

«Страшные уроды входят в алтарь»: жертва педофила просит христиан о помощи

16-летняя студентка юридического колледжа из Самары Василиса поделилась подробностями уголовного дела против священника Владислава Лазаря в разговоре с православной активисткой Иустиной Сысоевой. По версии следствия, мужчина дважды надругался над юной прихожанкой. NEWS.ru описывает обстоятельства этого процесса.

«Я думала, что он монах — человек без пола»

Служитель церкви Успения Пресвятой Богородицы, многодетный отец Владислав Лазарь был задержан 26 января 2025 года после того, как 16-летняя Василиса вместе с мамой написали заявление о том, что священник домогался ее в келье храма, а после дважды изнасиловал в отеле.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Василиса поделилась с Иустиной Сысоевой, что впервые пришла на исповедь к Лазарю, поскольку переживала из-за развода родителей. Тот в ответ начал рассказывать ей о своем тяжелом детстве. В одном из разговоров он заявил, что готов заменить Василисе родителей, и просил ее не общаться с матерью и отцом.

Кроме того, мужчина, у которого на тот момент было четверо детей и жена, по словам Василисы, солгал ей, что он монах и якобы лишь однажды имел близость с женщиной, когда ему было 16 лет. Как утверждает девушка, мужчина убедил студентку, что придерживается целибата.

«Я думала, что он монах. Он человек, у которого, считай, нет пола. Просто он делился тем, что у него нет связи с женщинами. Ее не может быть, потому что у него священный сан», — вспоминает Василиса.

Визит к гинекологу

Василиса вспоминает, что первое домогательство произошло в день, когда Лазарь заявил о готовности заняться полноценной психотерапией с девушкой. При этом он заверил ее, что начинать надо с телесного здоровья. Священник повез студентку на другой конец города в частную клинику к гинекологу.

Как позже поняла Василиса, Владислав, кроме всего прочего, хотел проверить ее на наличие инфекций, передающихся половым путем. Но девочка была несовершеннолетней, а Владислав не был ее законным представителем. В приеме им отказали.

Тогда клирик отвез Василису обратно в храм. Домой она уйти не могла, поскольку нее не было с собой ключей ни от квартиры матери, ни от квартиры отца. Владислав завел девушку в келью, расположил в ней раскладушку и попросил улечься на нее.

Как вспоминает Василиса, позже он лег рядом и гладил девушку по волосам и телу, а затем ушел на вечернюю службу, заперев ее в келье на четыре часа.

«У меня было чувство того, что это все не со мной происходит, и у меня какая-то дереализация была. Мне было очень страшно в тот момент», — рассказывает Василиса.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Психотерапия в отеле

Как рассказывает потерпевшая, в следующий раз мужчина позвал девушку якобы на психотерапевтическую сессию. Он пообещал ей, что разговор состоится в общественном месте — например, в кафе. По словам Василисы, в итоге мужчина отвез ее не в кафе, а в отель, где надругался над ней, а после начал шантажировать студентку, что расскажет о ее грехах родителям и знакомым. Как вспоминает Василиса, под этим давлением он изнасиловал ее во второй раз.

По данным СМИ, ДНК, собранные в этом номере отеля, будут использованы в экспертизе в доказательной базе. Сейчас мать Василисы по договоренности с адвокатом Лазаря пытается добиться, чтобы священнику изменили статью с изнасилования на понуждение к действиям сексуального характера.

Никакие сатанисты не сравнятся

Пока идет следствие, Иустина Сысоева нашла единомышленников, с которыми добивается лишения сана для опального священника. Для этого должен пройти церковный суд, который за полгода так и не инициировали.

«Священники, которые насилуют несовершеннолетних, — это самые настоящие сатанисты, и они не должны служить литургию. И никакой сатанист, который режет куриц, не сравнится с уровнем глумления, когда такие страшные уроды, которые могут позволить себе изнасиловать ребенка, входят в алтарь. То есть это проблема, и эту проблему надо решать. И решать ее надо именно православным христианам, потому что никто ее за нас не решит. Собственно, я очень надеюсь, что епархия поможет Василисе», — говорит Иустина.

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