Защищал инцест и устраивал оргии с детьми: кем был брат Мережковского

Брат известного писателя Дмитрия Мережковского Константин прославился как зоолог, но долгое время в тени оставалась темная часть его биографии. Как пишет «Вечерняя Казань», мужчина неоднократно попадал под подозрения в педофилии, но всякий раз избегал наказания. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой части биографии ученого.

Одобрял инцест

Впервые Константин Мережковский вызвал недоумение тем, что, будучи сотрудником кафедры зоологии в Казанском университете, вдруг решил подготовить научный труд по теме «О задачах и методах исследований физического развития детей».

Практическая часть этой работы заключалась в том, что мужчина измерял параметры тела маленьких девочек. В этой же своей работе Мережковский назвал рудиментом «общепринятое негативное отношение к инцесту», рассказывает историк Максим Беляев. В этой работе растлитель одобрил половые связи отцов с дочерьми.

Растлевал соседскую девочку

Спустя два года Константин Мережковский бежал из Казани на юг, поскольку против него уже было начато первое разбирательство о педофильских преступлениях. Вскоре судьба завела его в Крым, где он женился. От жены у него родился сын, после чего мужчина охладел к супруге и начал нанимать в дом девочек 12–14 лет в качестве прислуги.

Если девочек из низших слоев населения, которые шли на работу к Мережковскому, никто не мог защитить, то за 12-летнюю соседку встала вся семья. Сам отец застал зоолога за растлением дочери. После этого Мережковский поспешил сбежать в США и оставался там до тех пор, пока кто-то не передал жертве педофила крупную сумму денег. Предполагается, что так было замято дело.

Старшеклассницы искали детей для педофилов

Как пишет историк Беляев, Мережковский уже в 1905 году «выкупил» через объявление в газете шестилетнюю девочку по имени Карелия. Ее нищая мать поверила обещаниям, что зоолог берет девочку на воспитание.

То, что все предыдущее время педофил избегал наказания, развязывало ему руки. Почти сразу мужчина начал делать снимки эротического характера с участием девочки. Из типографии он забирал их под чужим именем.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кроме того, он пытался изнасиловать 16-летнюю крестницу сторожа ветеринарной академии, в которой тоже преподавал, и почти изнасиловал пятилетнюю девочку Нину Неклюдову, жившую по соседству. Затем он устраивал целые оргии в казанском отеле «Франция» с участием других взрослых мужчин.

«В компанию растлителей, по разным данным, входили бывший городской глава, директора Первой и Третьей мужских гимназий, а верховодили помещик Тетюшского уезда и сам Константин Мережковский. Со временем среди старшеклассниц даже появились вербовщицы, высматривавшие на улицах подходящих девочек и заманивающие их в номера», — рассказывает историк Беляев в своей книге.

Жертва заговорила

Лишь спустя годы против Мережковского завели очередное дело, когда выкупленная педофилом девушка Карелия дала интервью местной газете, где поведала о растлении, пережитом в детстве. Также показания против мужчины дала его экономка Мария Грюнберг. Она в 1911 году заметила следы крови на белье своей трехлетней дочери, а после обратилась в полицию, но не смогла ничего доказать. Сам ученый решил в очередной раз замять скандал с помощью денег.

Но дело стало скандальным, и правоохранители начали расследование. Местный следователь в общей сложности нашел не менее 26 жертв педофила, которым было меньше 14 лет.

Когда уже было готово обвинение, Мережковский смог сбежать из страны. Он осел во Франции, где вскоре тоже стал изгоем, когда в местном сообществе эмигрантов узнали о педофильском скандале. В 1917 году он покончил с собой в Швейцарии.

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