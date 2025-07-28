Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 20:03

«Искреннее желание»: Эрдоган хочет принять встречу Путина и Зеленского

Эрдоган заявил о готовности принять у себя возможную встречу Путина с Зеленским

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Depo Ohotos/Global Look Press

Анкара готова принять у себя возможную встречу российского президента Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления после заседания кабмина. По его словам, которые приводит РИА Новости, турецкая сторона верит, что конфликт должен скоро закончиться.

Я при каждой возможности подчеркиваю нашу готовность принять на нашей территории встречу на уровне лидеров. Искреннее желание Турции таково: так же как ранее был организован переговорный стол в Стамбуле, так и в недалеком будущем стол, за которым обсудят мир, будет организован в Турции, — подчеркнул Эрдоган.

Ранее отставной подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис заявил, что Украина в конечном итоге будет вынуждена принять российские условия мирного соглашения. По оценке эксперта, текущая военная ситуация оставляет украинскому правительству все меньше возможностей для дипломатического маневра. Он подчеркнул, что в перспективе Киеву могут просто «предъявить условия капитуляции».

Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Украина
Турция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп и ЕС зажали миллиарды: кто кого обманет, чем это грозит России
Звезда «Фишера» раскрыл, уступает ли Иван Янковский своим родственникам
Эксперт усомнился в введении пошлин против России от США
Поножовщина от романтика и изнасилование в колонии: дикие ЧП за день
Миллионер не выжил после нападения разъяренного слона
Жертв домашнего насилия научат обороне
В Петербурге запретили мигрантам садиться за баранку такси
В Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали альпинистов после камнепада
В Казахстане нашли фрагменты пропавшего военного вертолета
Жених в дырявых трусах: сельчанка залетела от зэка после изнасилования
Российская пенсионерка отдала аферистам 20 золотых слитков
Алкоголизм и публичные оскорбления: все о скандале Кудрявцевой с мужем
Танец жениха с друзьями обернулся арестом
Раскрыта роль стран НАТО в атаках украинских БПЛА на Россию
Цены на бензин в РФ взлетят в августе? Что будет, если экспорт запретят
«Играет с Россией в ультиматумы»: Медведев напомнил Трампу о двух вещах
Власти рассказали, смогут ли жильцы дома в Астрахани вернуться в квартиры
Солист «Иванушек International» открестился от брака с новой возлюбленной
«Искреннее желание»: Эрдоган хочет принять встречу Путина и Зеленского
Patriot разнесли на разгрузке, интимная тайна Зеленского: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.