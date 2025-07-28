«Искреннее желание»: Эрдоган хочет принять встречу Путина и Зеленского Эрдоган заявил о готовности принять у себя возможную встречу Путина с Зеленским

Анкара готова принять у себя возможную встречу российского президента Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления после заседания кабмина. По его словам, которые приводит РИА Новости, турецкая сторона верит, что конфликт должен скоро закончиться.

Я при каждой возможности подчеркиваю нашу готовность принять на нашей территории встречу на уровне лидеров. Искреннее желание Турции таково: так же как ранее был организован переговорный стол в Стамбуле, так и в недалеком будущем стол, за которым обсудят мир, будет организован в Турции, — подчеркнул Эрдоган.

Ранее отставной подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис заявил, что Украина в конечном итоге будет вынуждена принять российские условия мирного соглашения. По оценке эксперта, текущая военная ситуация оставляет украинскому правительству все меньше возможностей для дипломатического маневра. Он подчеркнул, что в перспективе Киеву могут просто «предъявить условия капитуляции».