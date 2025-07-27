«Условия капитуляции»: в США раскрыли единственный сценарий для Украины Подполковник Дэвис заявил, что Украине придется пойти на все условия России

Украина будет вынуждена подписать с Россией мирное соглашение на условиях Москвы, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале. По его словам, у Киева попросту не останется других вариантов.

Вам (украинским властям. — NEWS.ru) просто предоставят условия капитуляции, — констатировал аналитик.

Дэвис уверен, что возможность дипломатического урегулирования конфликта для украинской стороны еще существует. Но, подчеркнул он, она сокращается с каждым днем.

До этого помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, высказался о необходимости встречи глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он уверен, что такой саммит должен завершить переговорный процесс. Лидеры двух стран могут не просто обсудить соглашение, а окончательно подписать документы, отметил он.

Тем временем депутат Госдумы Дмитрий Белик предположил, что за протестами на Украине на самом деле стоят западные структуры. Он обратил внимание, что у украинцев достаточно поводов для возмущений — от экономического кризиса до принудительной мобилизации ТЦК, но они вышли на протесты только после попытки подчинить антикоррупционные органы.