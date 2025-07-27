Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 08:05

«Условия капитуляции»: в США раскрыли единственный сценарий для Украины

Подполковник Дэвис заявил, что Украине придется пойти на все условия России

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Украина будет вынуждена подписать с Россией мирное соглашение на условиях Москвы, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале. По его словам, у Киева попросту не останется других вариантов.

Вам (украинским властям. — NEWS.ru) просто предоставят условия капитуляции, — констатировал аналитик.

Дэвис уверен, что возможность дипломатического урегулирования конфликта для украинской стороны еще существует. Но, подчеркнул он, она сокращается с каждым днем.

До этого помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, высказался о необходимости встречи глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он уверен, что такой саммит должен завершить переговорный процесс. Лидеры двух стран могут не просто обсудить соглашение, а окончательно подписать документы, отметил он.

Тем временем депутат Госдумы Дмитрий Белик предположил, что за протестами на Украине на самом деле стоят западные структуры. Он обратил внимание, что у украинцев достаточно поводов для возмущений — от экономического кризиса до принудительной мобилизации ТЦК, но они вышли на протесты только после попытки подчинить антикоррупционные органы.

Украина
США
Россия
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Волна протестов против мигрантов захлестнула страну в Европе
День Крещения Руси 28 июля: праздничные открытки
Неизвестные беспилотники заметили над охраняемой японской АЭС
«Условия капитуляции»: в США раскрыли единственный сценарий для Украины
Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Раскрыты последствия атаки ВСУ на Ростовскую область
Стало известно о «воинственных» спорах перед встречей Трампа и главы ЕК
В Пулково ввели ограничения для самолетов на фоне угрозы атаки БПЛА
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 июля: инфографика
Демократы пытаются получить книгу Эпштейна с непристойным рисунком Трампа
Названа сумма, которую получили на побег исполнители теракта в «Крокусе»
Почти 100 беспилотников сбили над Россией за ночь
В Приамурье умер 100-летний ветеран Георгий Ус
Украинский солдат расстрелял командира и сдался в плен ВС России
«Политический пиар»: Мединский раскрыл мнение украинцев о возвращении детей
Лютая жара до +35 и ливни? Погода в Москве и Петербурге 28 июля — 3 августа
В Ленобласти объявили опасность атаки дронов
Поезда в российском регионе задерживаются из-за атаки БПЛА
Уиткофф рассказал, когда хотел бы решить вопрос о конфликте на Украине
Стало известно, сколько детей потеряли кров из-за атак ВСУ на ДНР
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге
Россия

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге

Стало известно, как ВС РФ удалось уничтожить четыре ЗРК Patriot
Общество

Стало известно, как ВС РФ удалось уничтожить четыре ЗРК Patriot

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.