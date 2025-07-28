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28 июля 2025 в 20:37

В Казахстане нашли фрагменты пропавшего военного вертолета

Фото: t.me/modgovkz*

В Казахстане найдены фрагменты военного вертолета Eurocopter EC-145, передает пресс-служба Минобороны республики. По данным ведомства, их обнаружили во время поисковой операции, которая проводилась в районе Сорбулакского водохранилища в Алма-Атинской области.

В ходе поисковых мероприятий обнаружены фрагменты вертолета. Ведется их идентификация, — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что поисково-спасательная операция в районе Сорбулакского водохранилища была продолжена с раннего утра 28 июля. С 04:30 осуществлялся визуальный осмотр водной поверхности и береговой полосы, сообщили в министерстве. Также были выполнены облеты района с применением БПЛА.

До этого в Казахстане во время планового перелета пропал военный вертолет EC145. По информации Минобороны республики, воздушное судно исчезло с радаров в Алма-Атинской области.

Ранее в Сети появились кадры с места крушения Ми-8. На видео показаны темные фрагменты на склоне горы. Судя по обломкам, летательное средство разбилось и сгорело.

Казахстан
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В Казахстане нашли фрагменты пропавшего военного вертолета
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