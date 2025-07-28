Солист «Иванушек International» открестился от брака с новой возлюбленной Андрей Григорьев-Апполонов не собирается жениться на своей избраннице

Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов в подкасте «Разберемся» признался, что в его жизни появилась женщина. Однако артист не собирается делать предложение своей избраннице, чье имя предпочитает скрывать.

Я думаю, что тема бракосочетания для меня уже окончательно закрыта. Конечно, может быть, появится у меня какая-то суперлюбовь. Может, я влюблюсь дико, — разоткровенничался певец.

При этом Григорьев-Аполлонов, у которого есть двое сыновей, не исключает возможности вновь стать отцом, но особого стремления к этому не испытывает. По его словам, он доволен текущим этапом жизни и не чувствует потребности что-либо менять.

В субботу, 26 июля, Андрею Григорьеву-Аполлонову исполнилось 55 лет, но юбилей он предпочел встретить в одиночестве. В последние годы артист все чаще избегает публичности, что поклонники связывают с профессиональным выгоранием и личными переживаниями после развода и утрат близких. Ранее певец признавался, что справился с алкогольной зависимостью, в которую ушел на фоне стресса и потерь.