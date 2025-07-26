Празднует юбилей один? Яркие фото рыжего из «Иванушек»

26 июля солисту группы «Иванушки International» Андрею Григорьеву-Апполонову исполнилось 55 лет. Последние 30 лет он является незаменимым участником музыкального коллектива.

Сам он весной говорил в одном из интервью, что не планирует особо отмечать свой юбилей. По словам артиста, он хочет провести день рождения в одиночестве. Среди возможных развлечений он упомянул рыбалку в Сочи. Певец пояснил, что просто «сядет на катерок и поедет».

Как заметили журналисты, в последнее время артист, который славился своей открытостью, предпочитает уединение шумным вечеринкам. Многие поклонники уверены, что у артиста случилось профессиональное выгорание. На ситуацию могла повлиять и неустроенность личной жизни: артист в 2019 году развелся с женой после 16 лет совместной жизни.

За несколько лет до этого — в 2017-м — Григорьев-Апполонов потерял сестру. В том же году не стало давнего друга и другого солиста «Иванушек» Олега Яковлева. Артист признавался, что на фоне стресса и потерь топил горе в алкоголе, но со временем сумел справиться с зависимостью.

В одном из недавних интервью Григорьев-Апполонов обратился к молодежи и предупредил, что лучше не строить карьеру в шоу-бизнесе, потому что этот путь может стать разрушительным. По его словам, лучше выбрать профессию с минимальными рисками для себя. Он признался, что профессия певца очень трудная, и если начинающий артист окончательно решил посвятить ей свою жизнь, стоит готовиться в том числе к самому худшему исходу.

Самые яркие фото Андрея Григорьева-Апполонова — в галерее NEWS.ru.