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26 июля 2025 в 10:58

Празднует юбилей один? Яркие фото рыжего из «Иванушек»

Опубликованы яркие фото празднующего юбилей Григорьева-Апполонова

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

26 июля солисту группы «Иванушки International» Андрею Григорьеву-Апполонову исполнилось 55 лет. Последние 30 лет он является незаменимым участником музыкального коллектива.

Сам он весной говорил в одном из интервью, что не планирует особо отмечать свой юбилей. По словам артиста, он хочет провести день рождения в одиночестве. Среди возможных развлечений он упомянул рыбалку в Сочи. Певец пояснил, что просто «сядет на катерок и поедет».

Как заметили журналисты, в последнее время артист, который славился своей открытостью, предпочитает уединение шумным вечеринкам. Многие поклонники уверены, что у артиста случилось профессиональное выгорание. На ситуацию могла повлиять и неустроенность личной жизни: артист в 2019 году развелся с женой после 16 лет совместной жизни.

За несколько лет до этого — в 2017-м — Григорьев-Апполонов потерял сестру. В том же году не стало давнего друга и другого солиста «Иванушек» Олега Яковлева. Артист признавался, что на фоне стресса и потерь топил горе в алкоголе, но со временем сумел справиться с зависимостью.

В одном из недавних интервью Григорьев-Апполонов обратился к молодежи и предупредил, что лучше не строить карьеру в шоу-бизнесе, потому что этот путь может стать разрушительным. По его словам, лучше выбрать профессию с минимальными рисками для себя. Он признался, что профессия певца очень трудная, и если начинающий артист окончательно решил посвятить ей свою жизнь, стоит готовиться в том числе к самому худшему исходу.

Самые яркие фото Андрея Григорьева-Апполонова — в галерее NEWS.ru.

Участники группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов, Игорь Сорин (в центре) и Кирилл Андреев, 1996 год
Участники группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов, Игорь Сорин (в центре) и Кирилл Андреев, 1996 год
Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press
Группа «Блестящие» и Андрей Григорьев-Апполонов, 2004 год
Группа «Блестящие» и Андрей Григорьев-Апполонов, 2004 год
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Солисты группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов и Олег Яковлев, 2004 год
Солисты группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов и Олег Яковлев, 2004 год
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Участники группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, Олег Яковлев и Кирилл Андреев, 2006 год
Участники группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, Олег Яковлев и Кирилл Андреев, 2006 год
Фото: Olga Loskutova/Global Look Press
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, 2009 год
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, 2009 год
Фото: Роман Кульгускин/РИА Новости
Андрей Григорьев-Апполонов, 2010 год
Андрей Григорьев-Апполонов, 2010 год
Фото: PhotoXPress.ru/legion-media.ru
Солисты группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев, 2014 год
Солисты группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев, 2014 год
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Участники группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов, 2021 год
Участники группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов, 2021 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Андрей Григорьев-Апполонов, 2023 год
Андрей Григорьев-Апполонов, 2023 год
Фото: Белицкий Антон/PhotoXPress.ru/legion-media.ru
Участники группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, Кирилл Туриченко и Андрей Григорьев-Апполонов, 2025 год
Участники группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, Кирилл Туриченко и Андрей Григорьев-Апполонов, 2025 год
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Андрей Григорьев-Апполонов, 2025 год
Андрей Григорьев-Апполонов, 2025 год
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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