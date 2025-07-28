Эксперт усомнился в введении пошлин против России от США Политолог Блохин: США вряд ли введут пошлины против РФ по истечении 10-12 дней

Президент США не станет вводить санкции против России и ее торговых партнеров после истечения срока в 10–12 дней, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Этот срок для перемирия на Украине Дональд Трамп установил самостоятельно, передает РИА Новости.

Подобное давление на Россию не принесет желаемых результатов, поделился с изданием эксперт.

Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол выступил против законопроекта о новых санкциях против России, назвав его «самым опасным» для экономики США. Он предупредил о негативных последствиях для мировой торговли и значительном ущербе для экономики страны. Пол заявил, что не поддержит законопроект даже при одобрении президентом Трампом, и выразил несогласие с предложением ввести 100-процентные пошлины на российские товары и вторичные санкции.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок назвал нелепым новый срок президента США Дональда Трампа для снижения напряженности в конфликте. Он отметил, что требования главы Белого дома к России выполнить это в течение 10-12 дней выглядят смешно, учитывая ставку на дальнейшую эскалацию.