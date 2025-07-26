Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Погрузитесь в историю с этим легендарным вареньем! Говорят, его изумрудные ягоды покорили саму Екатерину II. Секрет — в кропотливой работе и вишневых листьях, дающих неповторимый аромат и цвет.

Начните с отбора килограмма крупного, слегка недозрелого зеленого крыжовника. Кропотливо очистите каждую ягоду от семян и плодоножек, используя булавку или нож, вытягивая сердцевину через место крепления стебля. Подготовленные ягоды ополосните. Залейте крыжовник водой примерно на 5-6 часов — это сохранит форму. Слейте жидкость. Высыпьте крыжовник в емкость, в которой будете варить варенье, пересыпая килограммом сахара. Добавьте стакан свежих вымытых вишневых листьев. Осторожно перемешайте. Оставьте на 6–8 часов для выделения жидкости. Когда жидкость начнет закипать, то доведите ее до кипения, помешивая. Пену снимите. Прокипятите 5 минут. Остудите до комнатной температуры. Повторите процесс варки еще пять минут, остудите и повторите еще раз. После третьей варки удалите вишневые листья. Не остужая, распределите варенье по стерильным емкостям, закатайте. Переверните до остывания. Наслаждайтесь изумрудными ягодами в густом сиропе.