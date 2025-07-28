Дожди стеной и жара до +36? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Дожди стеной и жара до +36? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

В конце недели в Москве ожидаются дожди и понижение температуры. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице?

Какая погода будет в Москве в конце недели

Метеоролог Алексей Сафонов рассказал, что погоду в Москве на этой неделе будет определять циклон с запада и он принесет переменную облачность, дожди и понижение температуры.

Он пояснил, что на город надвигается фронт окклюзии с Балтики, который усилит осадки в середине недели. Антициклон с юга временно улучшит погоду к выходным, но ненадолго.

По его словам, в конце недели, в пятницу и субботу, 1 и 2 августа, будет тепло — до +24–26 градусов днем и +17 градусов ночью. Однако уже к вечеру воскресенья в силу вступит антициклон, вследствие чего в российскую столицу вернутся дожди и снова похолодает.

«Такая погода, типичная для конца июля — начала августа. Уже сейчас наблюдается тенденция на понижение ночных температур воздуха, она будет укрепляться», — отметил метеоролог в беседе с «Московской газетой».

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в начале августа в российской столице температура воздуха снизится.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«1 августа скажется влияние западного циклона», — пояснила она.

При этом климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок ранее говорил, что в начале августа в Москве столбики термометров могут подниматься до +35 градусов.

«Абсолютный максимум температуры в Москве был в 2010 году, когда в августе было около +38 градусов. По моим предположениям, такая температура будет все чаще наблюдаться в ближайшие 10 лет из-за глобального потепления. В июле и августе стоит ждать такую температуру», — высказывался синоптик.

По данным «Яндекс.Погоды», 1 августа будет теплым и пасмурным днем, температура воздуха составит +23 градуса в дневное время.

2 августа температура тоже поднимется до +23 градусов, 3 августа ожидаются +23 градуса и дождь.

Таким образом, в конце недели в российской столице дожди стеной ожидаются, но жары до +36 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

Синоптик из прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что всю рабочую неделю в Санкт-Петербурге будет стоять аномальная жара, но в конце недели, в пятницу, могут пройти кратковременные дожди в Ленинградской области.

«В августе будут теплые дни, но пока рано говорить. Большая часть декады августа ожидается теплой, если удержится теплый ветер. В Московский регион и Ленинградскую область в последнее время приходят хорошо прогретые воздушные массы, поэтому воздух хорошо прогревается. Пока погода в августе ожидается теплая, но аномальной жары не предвидится», — отметил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Яндекс.Погода» пишет, что в пятницу, 1 августа, днем в Северной столице будет +28 градусов, в субботу, 2 августа, прогнозируется +26 градусов и дожди, в воскресенье, 3 августа, тоже +26 градусов и дожди.

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