Концерты в Москве, запрет пить водку: как Оззи Осборн относился к России

Британский певец Оззи Осборн скончался на 77-м году жизни. За годы карьеры он дал множество концертов, в том числе и в Москве. Что он говорил о России, каким был его опыт знакомства с русской водкой?

Визит Осборна в СССР и знакомство с русской водкой

В 1989 году Оззи Осборн впервые приехал со своим коллективом в СССР и выступил в Москве на Международном музыкальном фестивале мира на стадионе «Лужники». По словам очевидцев, тогда выход музыканта на сцену мог быть сорван, поскольку сначала он заблудился в коридорах стадиона, а позднее представители силовых структур хотели вывести его к выходу, не узнав его.

Несмотря на это, выступление артиста состоялось и имело большой успех. По словам Осборна, тот концерт он запомнил надолго.

«Я помню это великое шоу. Был 1989 год. И мы выступали на Moscow Music Peace Festival. Да, помню то шоу. Очень яркое было событие и большой для меня опыт. Я тогда в первый раз приехал в Россию и был очень удивлен, откуда столько людей здесь обо мне знают. Не думал, что они вообще обо мне слышали, и вдруг увидел самодельные плакаты „Я люблю Оззи“. Было очень трогательно и большое с моей стороны чувство благодарности за такую любовь», — говорил он.

Во время своего первого визита в Москву Осборн попробовал русскую водку. Как отметил музыкант, после этого опыта супруга запретила ему употреблять алкоголь во время последующих поездок в Россию.

«Я точно не буду у вас пить алкоголь! Во время моего первого визита в Россию я познакомился с русской водкой. В этот раз я решил, что обойдусь без горячительного, просто моя жена запретила мне пить водку», — сказал он во время презентации своего альбома Scream в Москве в 2010 году.

Оззи Осборн Фото: f84/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Что Оззи Осборн говорил о России

Оззи Осборн посещал Россию еще несколько раз. В 2014 году он с рок-группой Black Sabbath выступил в столичном «Олимпийском». Музыканты тогда представили первый за несколько десятилетий совместный альбом под названием «13» и вышли на сцену в оригинальном составе.

В 2018 году Осборн приехал в Россию в рамках прощального тура. Он дал концерты в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве и в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Певец в ходе визита подписал именную звезду на Аллее славы в ТРК VEGAS «Крокус Сити» и признался, что очень любит Россию и с удовольствием приедет еще не один раз.

«Для меня это большая честь, никогда не думал, что у меня будет именная звезда в Москве… Я люблю Россию и с радостью приеду сюда еще раз», — отметил он.

Оззи Озборн на церемонии подписания именной звезды на Аллее славы в Vegas Крокус Сити Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Что известно о болезни и смерти Осборна

В 2003 году Оззи Осборн попал на мотоцикле в аварию и сломал шейный позвонок. В 2019 году у него диагностировали болезнь Паркинсона. По словам музыканта, причиной развития заболевания стала врачебная ошибка — во время операции на шее хирурги повредили ему нервные окончания.

5 июля 2025 года Осборн дал прощальный концерт в Бирмингеме. По данным The Independent, уже тогда музыкант не мог передвигаться из-за травмы позвоночника, поэтому выступал сидя на импровизированном троне.

22 июля семья одного из основателей группы Black Sabbath сообщила о его смерти.

«С болью, которую трудно выразить словами, мы сообщаем, что наш любимый Оззи Осборн умер сегодня утром. В этот момент он был со своей семьей и окружен любовью. Мы просим всех уважать частную жизнь нашей семьи в это трудное время», — отмечается в заявлении.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 июля: где сбои в России

Проливные дожди и похолодание до +15? Погода в Москве в августе: чего ждать

Магнитные бури сегодня, 23 июля: что завтра, головные боли, сильный стресс