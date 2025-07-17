Ливни и осенний холод до +8? Погода в Москве в начале августа: чего ждать

Ливни и осенний холод до +8? Погода в Москве в начале августа: чего ждать

В начале августа в Москве погода ожидается теплая и комфортная. Ждать ли ливней и осеннего холода до +8 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале августа

Климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок сообщил, что в начале августа в Москве столбики термометров могут подниматься до +35 градусов.

«Абсолютный максимум температуры в Москве был в 2010 году, когда в августе было около +38 градусов. По моим предположениям, такая температура будет все чаще наблюдаться в ближайшие 10 лет из-за глобального потепления. В июле и августе стоит ждать такую температуру», — отметил эксперт.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что август в российской столице выдастся спокойным.

«Август в столице выдастся спокойным — теплее положенного всего на один градус, с количеством осадков, близким к норме», — уточнил он.

По предварительной информации метеосервисов, погода в начале августа в Москве ожидается теплой и комфортной, но с аномалиями относительно долгосрочных прогнозов.

В период с 1 по 5 августа дневная температура составит +23 градуса, ночная опустится до +13 градусов. Осадки будут минимальными, влажность — 72–74%, ветер южный — 3,5–4,3 м/с, давление — 743–745 мм ртутного столба.

С 6 по 10 августа сохранится стабильная погода: днем — от +24 до +28 градусов, ночью — от +14 до +16 градусов. Кратковременные дожди вероятны 10 августа (до 3,4 мм), ветер усилится до 7 м/с.

Таким образом, в российской столице в начале августа ливней и осеннего холода до +8 не ожидается.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале августа

В Санкт-Петербурге старт августа, по предварительным прогнозам, будет прохладным и влажным. С 1 по 5 августа днем термометры покажут +20–21 градус, ночью — до +12–13 градусов. Осадки усилятся 2 августа (до 4,2 мм), влажность — 76–79%, ветер южный — 4,6–5 м/с, давление — 759–761 мм ртутного столба.

В период с 6 по 10 августа в Северной столице потеплеет до +23 градусов днем, однако осадки продолжатся (до 3,2 мм 7 августа).

По данным сервиса «Яндекс.Погода», средняя температура августа в Санкт-Петербурге составит +17 градусов. И на этот месяц приходится около 14 дождливых, восемь пасмурных и семь ясных дней.

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